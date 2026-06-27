Manchar News : घडी करता येणाऱ्या हेल्मेटची अभिनव रचना; अवसरी खुर्दच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयविद्यार्थ्यांची उल्लेखनीय कामगिरी

मंचर - ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पनेला बळ देत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या नावीन्यपूर्ण संशोधनाची छाप पाडली आहे. पुणे ग्रामीणमधील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी खुर्द(ता.आंबेगाव) येथील विद्यार्थ्यांनी दुचाकीस्वारांसाठी घडी करता येणाऱ्या (फोल्डेबल) हेल्मेटची अभिनव रचना विकसित केली आहे..दुचाकीस्वारांसमोर हेल्मेट ठेवण्याची समस्या नेहमीच निर्माण होत असते. हेल्मेट आकाराने मोठे असल्याने ते वाहनात ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत नाही. विशेषतः मागे बसणाऱ्या सह प्रवाशाचे हेल्मेट ठेवणे अधिकच अडचणीचे ठरते. अनेकदा या गैरसोयीमुळे नागरिक हेल्मेटचा वापर टाळतात. याच समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांनी हे फोल्डेबल हेल्मेट तयार केले आहे..बी.ई. यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेचे विद्यार्थी सूरज क्षीरसागर, माऊली साखरे, चेतन पाटील आणि श्रद्धा चिप्पा यांनी प्रॅक्टिस प्राध्यापक डॉ. के. के. सुंदरम यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प साकारला. वापरानंतर हे हेल्मेट सहज घडी करून कमी जागेत ठेवता येणार असल्याने ते दुचाकीस्वारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे..या अभिनव उत्पादनाला लवकरच व्यावसायिक स्तरावर आणण्याची विद्यार्थ्यांची योजना आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नवनाथ नेहे यांच्या नेतृत्वाखाली संशोधन व नवोपक्रमाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात असून, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख डॉ. शरद क्षीरसागर यांनी विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल अभिनंदन केले आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेले हे फोल्डेबल हेल्मेट ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने टाकलेले प्रेरणादायी आणि आशादायी पाऊल मानले जात आहे.- डॉ. नवनाथ नेहे, प्राचार्य, अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी खुर्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.