पुणे

Manchar News : घडी करता येणाऱ्या हेल्मेटची अभिनव रचना; अवसरी खुर्दच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयविद्यार्थ्यांची उल्लेखनीय कामगिरी

‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पनेला बळ देत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या नावीन्यपूर्ण संशोधनाची पाडली छाप.
Foldable Helmet

Foldable Helmet

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पनेला बळ देत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या नावीन्यपूर्ण संशोधनाची छाप पाडली आहे. पुणे ग्रामीणमधील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी खुर्द(ता.आंबेगाव) येथील विद्यार्थ्यांनी दुचाकीस्वारांसाठी घडी करता येणाऱ्या (फोल्डेबल) हेल्मेटची अभिनव रचना विकसित केली आहे.

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