सव्वा लाखांची मागणी करणारा ग्रामविकास अधिकारी जेरबंद

नोंद लावण्यासाठी सव्वा लाखांची मागणी
ग्रामविकास अधिकारी शरद कवडे अटकेत
अहिल्यानगर, ता. ३० ः मालमत्ता खरेदीदाराचे नाव ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी नोंद घेण्यासाठी सव्वा लाखांची मागणी केल्याबद्दल काष्टी (ता. श्रीगोंदे) ग्रामविकास अधिकारी शरद साहेबराव कवडे याला जेरबंद करण्यात आले. अहिल्यानगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी (३०) दुपारी २ वाजता अटकेची कारवाई केली.
काष्टी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सिटी सर्व्हे क्रमांकाची खरेदी २५ मे २०२६ रोजी करण्यात आली होती. श्रीगोंदे येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात या खरेदीखताची रितसर नोंद करण्यात आली. या मालमत्तेची नोंद काष्टी ग्रामपंचायतीच्या नमुना क्रमांक ११ मध्ये करण्यासाठी खरेदीदाराच्या मुलाने काष्टीचे ग्रामविकास अधिकारी शरद कवडे यांची भेट घेतली. कवडे यांनी ही नोंद करण्यासाठी सव्वा लाख रुपयांची मागणी केली.
खरेदीदाराच्या मुलाची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी अहिल्यानगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रितसर तक्रार नोंदविली. या विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक अजित त्रिपुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. तक्रारदाराने १४ ऑक्टोबर रोजी कोळगावातील स्वाद हॉटेलमध्ये ग्रामविकास अधिकारी कवडे यांची भेट घेतली. त्यावेळेस कवडे यांनी ग्रामपंचायत दप्तरी मालमत्तेची नोंद करण्यासाठी पुन्हा सव्वा लाख रुपयांची मागणी करून ती स्वीकारण्याची तयारी पंचासमक्ष दर्शविली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बेलवंडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून कवडेविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी कवडे याला अटक करण्यात आली आहे.
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