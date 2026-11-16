MLA Shankar Mandekar : मुळशी तालुक्यात नव्याने पंचनामे करण्याचे शासनाचे आदेश; आमदार मांडेकर यांच्या पाठपुराव्याला यश

- पांडुरंग साठेकोळवण - महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुके असलेल्या तालुक्यांच्या यादीतून मुळशी तालुका वगळला होता. तालुक्यातील असलेली वेगवेगळी भौगोलीक परिस्थिती व यामुळे तालुक्यातील विविध महसूल मंडळात असमान पर्जन्यमान होते. म्हणजेच तालुक्यातील माले महसूल मंडळातील पाऊस हा सर्वाधिक आहे. तर दुसरीकडे ताथवडे महसूल मंडळात २७ दिवस पावसाचा खंड पडला आहे. अशा प्रकारची पावसाची असमान स्थिती आहे. असे असूनही पावसाने तालुक्यात सरासरीच्या ९% अधिक पाऊस पडला. या व इतर गोष्टींमुळे तालुका एनडीआरएफच्या निकषानुसार तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत झाला नाही..तालुक्यात प्रत्यक्ष विविध प्रमुख पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे तसेच अपुऱ्या पावसामुळे रब्बी हंगामातील पिके सुद्धा हातची जाणार आहेत व पाणी टंचाई सुद्धा आतापासूनच जाणवत आहे यामुळे तरीसुध्दा तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला नाही. तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना शासनाच्या दुष्काळी सवलती लागू झाल्या नाहीत..या सर्व गोष्टींचा विचार करून भोर राजगड मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळलेल्या मुळशी तालुक्याचा ‘ट्रिगर-३’ अंतर्गत समावेश व्हावा, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्याकडे तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती पत्राद्वारे मागील महिन्यात दिली व उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांची समक्ष भेट घेऊन तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती अवगत करून दिली..या सर्व पाठपुराव्याला यश येऊन शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने मुळशी तालुक्यातील प्रमुख पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण व ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ (Ground Truthing) करून म्हणजेच प्रत्यक्ष पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असून, मंडळनिहाय अहवाल तात्काळ शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..राज्य शासनाने दुष्काळ निवारण करण्यासाठी गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे प्रमुख महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या कडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना अवगत करून मुळशी तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती बाबत माहिती दिली होती. शासनाने आता नव्याने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. व पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर त्या अहवालाच्या माध्यमातून मुळशी तालुक्यातील दुष्काळाची वास्तविक परिस्थिती समोर येईल आणि तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना दुष्काळग्रस्त तालुका म्हणून सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल हा विश्वास आहे.- शंकर मांडेकर, आमदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.