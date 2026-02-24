वाई:-गव्हर्नमेंट प्रेस फेडरेशन कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन.
गव्हर्नमेंट प्रेस फेडरेशन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
वाईत विविध मागण्यांचे दिले निवेदन; लाक्षणिक संप करण्याचा इशारा
वाई, ता. २४ : महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट प्रेस फेडरेशन यांच्या वतीने वाई प्रेसच्या प्रवेशद्वारावर विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. या वेळी मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. २५ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व शासकीय मुद्रणालये एक दिवसासाठी लाक्षणिक संप करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
फेडरेशन प्रतिनिधी सुदन कांबळे, संघटनेचे अध्यक्ष सागर राणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी नीलेश साळुंखे, शंकर इथापे, श्री. पिसाळ व सर्व सभासद उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा निषेध नोंदवून सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मुद्रणालयांच्या कामगारांचे विविध प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अनेक रिक्त पदांची भरती, दुरुस्ती व सुधारणा, नवीन सेवा प्रवेश नियम, रिक्त पदांची भरती, दुसरा व चौथा शनिवार सुटी, मुद्रण भत्त्यामध्ये वाढ, मुद्रण यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण, पदोन्नती, वेतनातील तफावत यांसारख्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
कामगारांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास २५ फेब्रुवारी रोजी सर्व शासकीय मुद्रणालयांत एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
------------------------
07623
वाई : शासकीय मुद्रणालयाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करताना गव्हर्नमेंट प्रेस फेडरेशन कर्मचारी.
------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.