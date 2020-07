Video : जेंव्हा हातात काठी घेऊन प्रांताधिकारीच रस्त्यावर कारवाईसाठी उतरतात....

कोरेगाव भीमा - सध्या कोरोनाचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी बेशिस्तांवर कारवाईसाठी शिरूरचे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी शिरूर तालुक्याचे प्रवेशद्वार समजले जाणाऱ्या कोरेगाव भीमा (ता. शिरूर) येथे स्वत: रस्त्यावर उतरुन हातात काठी घेत नियम मोडणारांवर कारवाईस सुरुवात केली. दुचाकीस्वार, दुकानदार व बँकावरही केलेल्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या या धडक कारवाईचा अनेकांनी धसका घेतला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरेगाव भीमा, सणसवाडी परिसरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला असून नऊ कोरोना बाधीत रुग्ण असल्याने आज प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी कोरेगावात पाहणी केली. यावेळी दुचाकीवर एकच व्यक्ती बसण्याचा नियम न पाळणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर तसेच सोशल डिस्टन्सींग न पाळणारांवरही प्रांताधिकाऱ्यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरुन कारवाई करुन २८०० रुपये दंड वसुल केला. हातात काठी घेत नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त दुचाकीस्वारांवर कारवाई करताना सातत्याने सर्वत्र अशी कारवाई होणार असल्याचेही प्रांताधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. कोरेगावात असलेल्या ९ रुग्नांच्या तसेच त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांच्या पुन्हा तपासण्या करण्यासाठी त्यांचे तात्काळ स्वॅब घेण्याच्या तसेच कोरोना बाधीतांच्या हातावर ‘होम कॉरंटाईन’ चे शिक्के मारण्याच्या सुचना आरोग्य विभागाला देत मार्गदर्शक सुचनांचे गांभीर्याने पालन करण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान कोरेगाव भीमा ग्रामपंचायतीत बैठक घेतेवेळी बँक ऑफ महाराष्ट्र व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या दोन्ही बँकानी खातेदारांना बँकेबाहेर उभे करताना सोशल डिस्टन्सींगचे पालन न केल्याने १४ जुलै ते १६ जुलै पर्यंत या बँक शाखा बंद ठेवण्याचे आदेशही बँक प्रशासनाला दिले. त्याचप्रमाणे नागरिकांची गैरसोय न होण्यासाठी परिसरातील दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी दोन वाजेपर्यंतच उघडण्याचे आदेश देऊन दोन नंतर सुरु असलेल्या दुकानांवर कारवाईचे अधिकार स्थानिक ग्रामपंचायतींना दिलेले आहेत. दरम्यान ग्रामपंचायत प्रशासनानेही दुपारी दोन नंतरही सुुरु असलेल्या तीन दुकानांवर कारवाई करीत प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड वसुल केला. यावेळी कोरेगाव भीमा ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंच संगिता कांबळे, उपसरपंच योगेश गव्हाणे, ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र सात्रस तसेच समितीच्या अध्यक्षा तलाठी अश्विनी कोकाटे, पोलीस पाटील मालन गव्हाणे आदी उपस्थित होते. Edited By - Prashant Patil

