Graduate and Teacher Constituency Election Result : एका डोळ्यात हसू दुसऱ्या डोळ्यात अश्रू; विजयी उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या विजयाचा जल्लोष केला नाही

पुणे - पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केली होती. या निवडणुकीत भाजपला शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळाला, पण पदवीधर निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा पराभूत होण्याची नामुष्की ओढावली. त्याचे पडसाद शहरात उमटले. शिक्षक मतदारसंघाचे विजयी उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या विजयाचा जल्लोष केला नाही पण शहर कार्यालयात साधेपणाने सत्कार केला. .मंगळवारपासून (ता. २७) पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची मतमोजणी सुरू होती. पण निकाल आज दुपारनंतर जाहीर झाला. त्यामध्ये भाजपच्या पदवीधरच्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव पराभूत झाल्या, तर शिक्षकचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे विजयी झाले. स्मिता जाधव यांचा पराभव का झाला याची कारणे शहर भाजपमधील कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेत आहेत. त्यात मतनोंदणी कमी झाल्याचा फटका बसल्याचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी मान्य करत आहेत..दरम्यान शिक्षक मतदारसंघाचा निकाल लागल्यानंतर कौस्तुभ गावडे यांचा म्हात्रे पूल डीपी रस्त्यावरील पक्षाच्या कार्यालयात शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी सत्कार केला. पण यावेळी कोणतेही शक्तीप्रदर्शन किंवा बँड वाजवून, फटाके फोडून जल्लोष करण्यात आला नाही.यावेळी कार्यकर्त्यांनी आमच्या एका डोळ्यात हसू आणि दुसऱ्या डोळ्यात अश्रू अशी अवस्था असल्याने साधेपणाने गावडे यांचा सत्कार केला असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.