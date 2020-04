रेशन दुकानामध्ये ज्या त्या महिन्यात होणार धान्य वितरण

पिंपरी - अंत्योदय आणि अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे धान्य एकदम देण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे, त्यात बदल करून एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य ज्या त्या महिन्यात वितरीत करण्याचा निर्णय शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाकडून यापूर्वी चालू एप्रिल महिन्यात ३ हजार ८६८.५० मेट्रिक टन गहू आणि २ हजार ५४८ मेट्रिक टन तांदळाचे दुकान दारांमार्फत, लाभार्थ्यांना वाटप सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, पुढील मे आणि जून महिन्यासाठीचे ७ हजार ७३७ मेट्रिक टन गहू व ५ हजार ९६ मेट्रिक टन तांदूळ १० एप्रिल पासून वितरित करण्याचे नियोजन कार्यालयाने केले होते. परंतु, अडचणी निर्माण झाल्याने त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे धान्य पंजाब, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश येथून येणार होते. मात्र, कामगारांचा तुटवडा आणि या धान्याची एकदम उचल करून ते भारतीय अन्नधान्य महामंडळच्या (एफसीआय) गोदामापर्यंत आणणे. तसेच तेथून पुढे रास्त भाव दुकानांपर्यंत पोचविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे, या निर्णयात आता बदल करावा लागला आहे.

Web Title: Grain distribution in the ration shop in which month