Pune Accident: बारामती जळगाव येथील राज्यमार्गावरील भीषण अपघातात ग्रामसेवकाचा मृत्यू; संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको!

माळेगाव: जळगाव कप (ता. बारामती) गावच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राज्य मार्गावर सोमवारी रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून संतप्त ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन करत संताप व्यक्त केला..मधुकर धोंडीबा जगताप (रा. भिलारवाडी) असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या ग्रामसेवकाचे नाव आहे. ते मेडद गावचे ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत होते. नेहमीप्रमाणे काम आटोपून घरी परतत असताना अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.या राज्य मार्गावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अद्याप गतिरोधक बसवले नसल्यानेच हा अपघात झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी जळगाव कप येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडले. सुमारे एक तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे बारामतीच्या दिशेने ये-जा करणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती..घटनेची माहिती मिळताच माळेगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन लोखंडे व पोलीस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून लवकरात लवकर गतिरोधक बसवण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन मागे घेतले..दरम्यान, जळगाव अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या वाहनाचा क्रमांक मिळवण्यात पोलिसांना यश आले आहे. संबंधितांची प्राथमिक चौकशी सुरू असून, वाहन चालकाविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक लोखंडे यांनी दिली. या अपघातामुळे भिलारवाडी, मेडद परिसरात शोककळा पसरली असून कर्तव्यदक्ष ग्रामसेवकाच्या आकस्मिक निधनाने ग्रामस्थ हळहळ व्यक्त करत आहेत..