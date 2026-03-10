पुणे

Pune Accident: बारामती जळगाव येथील राज्यमार्गावरील भीषण अपघातात ग्रामसेवकाचा मृत्यू; संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको!

Fatal Crash on Baramati–Jalgaon State Road: Gram Sevak Dies, Villagers Hold Rasta Roko

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

माळेगाव: जळगाव कप (ता. बारामती) गावच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राज्य मार्गावर सोमवारी रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून संतप्त ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन करत संताप व्यक्त केला.

