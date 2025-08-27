पुणे

Maratha Morcha : मनोज जरांगे पाटील यांच्या स्वागताची आंबेगाव तालुक्यात जय्यत तयारी

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील गुरुवारी (ता. २८) रोजी सकाळी साडे आठ वाजता आंबेगाव तालुक्यात प्रवेश करणार आहेत.
ambegaon preparation for manoj jarange patil entry
ambegaon preparation for manoj jarange patil entrysakal
डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - 'मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील गुरुवारी (ता. २८) रोजी सकाळी साडे आठ वाजता आंबेगाव तालुक्यात प्रवेश करणार आहेत. कळंब, मंचर व पेठ येथे त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली आहे.

Loading content, please wait...
ambegaon
Maratha Reservation
maratha Agitation
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com