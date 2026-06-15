पुणे

Mandavgan Farata Crime : शेतातील काम सांगितल्याच्या रागातून नातवाने आजोबांचा लोखंडी गजाने केला खून; आरोपी नातू पोलिसांच्या ताब्यात

शेतातील व घरातील कामे सांगितल्याच्या रागातून २६ वर्षीय नातवाने ८४ वर्षीय आजोबांच्या डोक्यात व पाठीवर लोखंडी गजाने वार करून त्यांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
dashrath raut

dashrath raut

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रमोल कुसेकर

मांडवगण फराटा - शिरूर तालुक्यातील बाभुळसर बुद्रुक येथे शेतातील व घरातील कामे सांगितल्याच्या रागातून २६ वर्षीय नातवाने ८४ वर्षीय आजोबांच्या डोक्यात व पाठीवर लोखंडी गजाने वार करून त्यांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. १५) सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली.

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