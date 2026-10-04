दुष्काळाची दाहकता... द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याची जीवघेणी कसरत

फोटोओळ : KEM26B00595
केम : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर छाटणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या द्राक्षबागा.
द्राक्षबागांच्या छाटणीचा शेतकऱ्यांसमोर पेच
पाण्याची टंचाई, वाढता खर्च; हंगाम पूर्ण होईल का याची चिंता
केम, ता. ४ : येथे सुमारे ४०० एकरांवर द्राक्षबागांची लागवड आहे. यंदा दुष्काळाची झळ आतापासूनच जाणवू लागली आहे. त्यामुळे द्राक्षबागांची छाटणी आता केली, तर हंगाम पूर्ण होईल का, असा संभ्रम शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
द्राक्षबागेच्या कामासाठी उपलब्ध मजूर, त्यांची मजुरी, रासायनिक खते आणि औषधांचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत मोठा खर्च करून उत्पन्न हातात येईल का, याची शाश्वती नसल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची कसरत जीवघेणी ठरत आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर छाटणीचा हंगाम सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरू होतो. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांनी द्राक्षबागांची छाटणी केलेली नाही. सध्या उन्हाळ्यासारखे ऊन पडत आहे. त्यामुळे द्राक्षबागा फुटणे आणि पुढील वातावरण कसे राहील, याचीही चिंता आहे.
आतापासूनच उपलब्ध जलस्रोत आटत चालले असून पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. संभाव्य धोका लक्षात येत असतानाही छाटणी करायची का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. पीक हातात येऊन उत्पन्न मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. या परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.
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