पुणे - बाजारात महागडे गुरुत्वीय दिवे उपलब्ध असताना डॉ. शामराव कलमाडी हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांनी हाच दिवा अवघ्या ५०० ते ७०० रुपयांत तयार करण्याची किमया केली आहे. गेले दोन वर्षे सतत प्रयत्न करून त्यांनी ही नवनिर्मिती केली. त्याचे त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समोर नुकतेच सादरीकरण केले. अनिकेत घिसाड आणि नचिकेत मेंडकी असे या विद्यार्थ्यांचे नाव आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कलमाडी हायस्कूलमध्ये ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’अंतर्गत शाळेत ‘अटल टिंकरिंग लॅब’ स्थापन केली आहे. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी हे संशोधन केले आहे. बालदिनाच्या दिवशी ‘अटल इनोव्हेशन मॅरेथॉन’ मधील निवडक प्रकल्प म्हणून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर सादर करण्यात आले. या निमित्ताने कलमाडी हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले. गुरुत्वीय दिव्यामध्ये दगड-मातीचा वापर होत असून आणि गुरुत्वीय ऊर्जेद्वारे त्यांची हालचाल घडवून आणून त्यापासून प्रकाश निर्माण केला जातो. सध्या बाजारात २० मिनिटे प्रकाश देणारा गुरुत्वीय दिवा किमान १० हजार रुपयांना आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांनी यामध्ये अनेक सुधारणा करून दिव्यासाठीचा खर्च ५०० ते ७०० रुपयांवर आणला आहे. हा दिवा सध्या १० मिनिटे चालू शकतो. यात आणखी सुधारणा केल्यास तो एका तासापर्यंत चालविता येऊ शकतो, असे अटल टिंकरिंग लॅबमधील मार्गदर्शक स्वाती काळे यांनी सांगितले.

