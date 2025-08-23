पुणे

PCMC News : महापालिकेसाठी पर्यावरणपूरक इमारत; चिंचवड स्टेशन येथे ६२ टक्के काम पूर्ण; एकाच ठिकाणी मिळणार सर्व सुविधा

New Admin Building : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची नवी प्रशासकीय इमारत ६२% पूर्ण असून, पुढील वर्षी सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत.
New Admin Building
New Admin BuildingSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : शहरातील नागरिकांना सर्व सुविधा एकाच छताखाली देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येत आहे. तिच्या बांधकामाला गती मिळाली असून सद्यःस्थितीत ६२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामही प्रगतिपथावर आहे. पुढील वर्षी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
PCMC
PCMC Area
Infrastructure
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com