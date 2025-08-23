PCMC News : महापालिकेसाठी पर्यावरणपूरक इमारत; चिंचवड स्टेशन येथे ६२ टक्के काम पूर्ण; एकाच ठिकाणी मिळणार सर्व सुविधा

पिंपरी : शहरातील नागरिकांना सर्व सुविधा एकाच छताखाली देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येत आहे. तिच्या बांधकामाला गती मिळाली असून सद्यःस्थितीत ६२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामही प्रगतिपथावर आहे. पुढील वर्षी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. .महापालिकेने नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ३६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही पर्यावरणपूरक इमारत असेल. त्यात महापालिकेची सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत करणे, नागरी सेवा अधिक सुलभ करणे आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे..अशी आहे रचनातळमजला ः वाचनालय १२५ चौरस मीटरप्रदर्शन हॉल/संग्रहालय ३८० चौरस मीटरबहुउद्देशीय हॉल ५७० चौरस मीटर.हरित इमारतमहापालिका इमारत इंटिग्रेटेड हॅबिटॅट असेसमेंटसाठी फाइव्ह स्टार ग्रीन रेटिंग आणि आयजीबीसी प्लॅटिनम रेटिंगसाठी विकसित केली जाणार आहे. त्यात सौरऊर्जा, पाणी पुनर्वापर प्रणाली आणि ग्रीन स्पेसेस अशा पर्यावरणपूरक घटकांचा समावेश असेल.प्रमुख वैशिष्ट्येइमारतीची रचना : ६ ते १८ मजल्यांचे चार विंग, प्रत्येकी ३ तळघरेनवीन सुविधा : नागरी सेवा केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, ई-गव्हर्नन्स सेंटर, ग्रंथालय, क्लिनिक.सद्यःस्थितीमहापालिकेच्या नवीन इमारतीचे तळघरातील तीन मजले, तिसऱ्या मजल्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्णइमारतीत नागरी सेवा केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, संग्रहालय, प्रदर्शन हॉल आणि ई-गव्हर्नन्स सेंटर अशा अत्याधुनिक सुविधा असणारप्रशासकीय इमारत ८.६५ एकर क्षेत्रावर असेल; त्यात ९१ हजार ४५९ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र विकसित केले जाणारमहापालिका इमारतीसाठी सुमारे ३१२ कोटी २० लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे.पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे नागरिकांना अधिक सोईस्कर सेवा मिळतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उपाय योजनांच्या मदतीने इमारत केवळ प्रशासकीय केंद्रच नव्हे; तर शाश्वत विकासाचे प्रतीक ठरेल.- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिकानवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामातील गुणवत्ता, सुरक्षितता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वेळेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. नवीन प्रशासकीय इमारत नागरी पायाभूत सुविधांसाठी एक आदर्श व दिशादर्शक प्रकल्प ठरेल.- प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिकानवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे महापालिकेच्या सेवांचा विस्तार अधिक सुलभ आणि गतिमान होईल. अत्याधुनिक सुविधा व एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत कार्यालयांमुळे नागरिकांना अधिक जलद आणि प्रभावी सेवा मिळतील.- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.