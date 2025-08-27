पुणे

Yashwant Sugar Mill : ‘यशवंत’च्या जमीन विक्रीला परवानगी; मोठा अडथळा दूर झाल्याने कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा

Farmer Protest : राज्य मंत्रिमंडळाने यशवंत साखर कारखान्याच्या ९९.२७ एकर जमिनीच्या विक्रीला मंजुरी दिली असली, तरी ‘यशवंत बचाव’ समितीने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवून न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Yashwant Sugar Mill
Yashwant Sugar Mill Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

थेऊर : हवेली तालुक्याचे वैभव असलेल्या थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची ९९.२७ एकर जमीन विक्रीला आजअखेर राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली. जमीन विक्री करण्यासंदर्भातील मोठा अडथळा दूर झाल्याने कारखाना सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
sugar
Protest
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com