गरजूंना मिळेना पण इथं आहे धान्य पडून...

पिंपरी : शहरातील गरजू आणि गरीब लोकांसाठी महापालिकेकडे सुमारे साडेचार हजार पॅकेटस् धान्य जमा झाले आहे. मात्र, अजून त्याचे वाटप सुरू झालेले नाही. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाऊनमुळे रोजगार बुडाल्याने कष्टकरी वर्ग, अकुशल कामगार, स्थलांतरित मजूरांसमोर दोनवेळच्या जेवणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे, महापालिकेने शहरातील विविध भागांत तात्पुरती निवारा केंद्रे सुरू केली. तसेच इंद्रायणीनगर येथील संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुलात मदत केंद्र सुरू केले आहे. या केंद्राला सर्वसामान्य नागरिकां बरोबरच विविध सामाजिक संस्था-संघटनांचा प्रतिसाद लाभत आहे. या केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे साडेचार हजार पॅकेटस धान्याची मदत मिळाली आहे. त्यामध्ये, मुख्यत्वे ३३० ब्रिगेड, रक्षक सोसायटी, औंध कॅम्प (१०० पॅकेटस), पिंपरी चिंचवड बिल्डर्स असोसिएशन (१५०० पॅकेटस), रोटरी क्लब, निगडी (५०० पॅकेटस), श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर, कॅपजेमिनी (१४०० पॅकेटस), थिसेनक्रूप (२५० पॅकेटस) आदी संस्था-संघटनांचा समावेश आहे. याखेरीज एका माजी अधिकाऱ्याने १ हजार किलो गहू, ५०० किलो तांदूळ आणि साखर ५० किलो अशी मदत केली आहे. मात्र,पालिकेने गरजू लोकांना अद्याप त्याचे वाटप चालू केलेले नाही. पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त संदीप खोत म्हणाले, या केंद्रात आतापर्यंत गहू, तांदूळ, खाद्यतेल, साखर, मसाले आदी वस्तूंचे ४ हजार ५०० पॅकेटस इतके धान्य संकलित झाले आहे. मात्र, अजून त्याचे वाटप सुरू केलेले नाही. अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशानुसार त्याचे गरजू लोकांना वाटप केले जाईल.

