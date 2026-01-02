शुद्धिकरणाच्या उपकरणावरील कर घटण्याची शक्यात
शुद्धीकरणाची उपकरणे
स्वस्त होण्याची शक्यता
प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषद करणार चर्चा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २ ः वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हवा आणि पाणी शुद्ध करणाऱ्या उपकरणांवरील कर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर जीएसटी परिषद आगामी १५ दिवसांत बैठक घेत चर्चा करण्याची शक्यता आहे. घरगुती वापराच्या हवा आणि पाणी शुद्धीकरण उपकरणांचे वर्गीकरण ग्राहकोपयोगी वस्तूंऐवजी अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये करण्याची मागणी मागील काही काळापासून होत आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर मुद्द्यावर जीएसटी परिषद गंभीरतेने विचार करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हवा आणि पाणी शुद्धीकरण उपकरणांवर सध्या १८ टक्के इतका कर आकारला जातो. हा कर पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी होत आहे. पाच टक्के हा जीएसटीमधील सर्वात कमी कर टप्पा आहे. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रच नव्हे तर देशाच्या अनेक मोठ्या आणि मध्यम शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. ‘‘कर कमी करण्याचा विषय हा जीएसटी परिषदेच्या अखत्यारितील असल्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही,’’ अशी भूमिका केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात घेतली होती. त्यामुळे कर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर आता परिषदच विचार करत असल्याचे समजते.
