पुणे

देलवडीत २० गुंठ्यांत फुलविली लुसलुशीत गवार

देलवडीत २० गुंठ्यांत फुलविली लुसलुशीत गवार
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खुटबाव, ता. २९ : देलवडी (ता. दौंड) येथील अवघी एक एकर शेती असणाऱ्या अल्पभूधारक सय्यद परिवाराने २० गुंठे क्षेत्रात गावरान लुसलुशीत गवारीचे उत्पादन घेतले. तिला उच्चांकी प्रतिकिलो ८० ते ९० रुपये बाजारभाव मिळाला आहे. त्यामुळे राजूभाई सय्यद व असिफ सय्यद या पितापुत्रांना महिनाभरात एक लाख रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.
सय्यद यांनी जून महिन्यामध्ये गवार लागवडीसाठी सर्वप्रथम शेतामध्ये शेणखत टाकले. त्यानंतर शेताची नांगरट केली. प्रत्येकी दोन फूट अंतरावर समांतर सरी तयार केल्या. गवारीसाठी आवश्यक खते वापरली. औषधांची फवारणी केली. ७० दिवसांनी गवारीचा पहिला तोडा सुरू झाला. पहिल्याच तोड्यामध्ये १० किलो गवार निघाली. सध्या आठवड्यातून दोन वेळा गवार तोडणी होत असून प्रत्येक तोड्याला ९० ते १०० किलो माल निघत आहे.

सय्यद परिवारातील पिता-पुत्र व महिला घरच्या घरी गवारीची तोडणी करत आहेत. त्यामुळे मजुरी खर्च वाचत आहे. शेतातून निघालेली ताजी हिरवी लुसलुशीत गवार क्रेटमध्ये भरली जाते. चंदननगर (पुणे) येथील बाजारपेठेत विकली जात आहे.


प्रत्येक तोड्याला नऊ हजार रुपयांची पट्टी
प्रत्येक वेळी गवार टेम्पोमधून बाजारामध्ये विकण्यासाठी येताच खासगी व्यापारी घाऊक प्रतिकिलो ८० ते ९० रुपये भावाने मालाची खरेदी करत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक तोड्याला आठ ते नऊ हजार रुपये पट्टी येत आहे. आजतागायत १५ तोडे झाले असून अजून महिनाभर पीक चालेल असा अंदाज सय्यद यांनी व्यक्त केला आहे.

आचारी काम करतो. अल्पभूधारक शेतकरी असल्याने चांगले उत्पन्न मिळावे म्हणून गवार शेती करण्याचा निर्णय घेतला. पत्नी व मुलगा पूर्णवेळ काम करतात. भविष्यामध्ये अधिकाधिक भाजीपाला उत्पादन घेणार आहे.
- राजुभाई सय्यद, गवार उत्पादक

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