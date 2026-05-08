पालकमंत्री महोत्सव बातमी

पालकमंत्री महोत्सवानिमित्त विविध स्पर्धा
अहिल्यानगर, ता. ८ ः सांस्कृतिक मंत्रालय आणि अहिल्यानगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पालकमंत्री सांस्कृतिक महोत्सवानिमित्त शहरात चित्रकला व निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेसाठी अर्ज व साहित्य घेण्याची व्यवस्था शहरातील विविध ठिकाणी करण्यात आली आहे. ११ ते १५ मेदरम्यान स्पर्धकांनी फॉर्म संबंधित केंद्रांवरून घ्यावेत, तसेच २० ते २२ मे या कालावधीत पूर्ण केलेले चित्र किंवा निबंध पुन्हा त्याच केंद्रांवर जमा करावेत, असे आवाहन महोत्सव समितीतर्फे करण्यात आले आहे.
चित्रकला स्पर्धेत इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेला घाट,’ ‘अहिल्यादेवी होळकर यांचे व्यक्तिचित्र आणि त्यांच्या जीवनातील प्रसंग’ हे विषय देण्यात आले आहेत. महाविद्यालयीन व खुल्या गटासाठी ‘अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेले शिवमंदिर, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांच्या स्मारकाची कल्पना’ हे विषय निश्चित करण्यात आले आहेत. निबंध स्पर्धेत शालेय गटासाठी ‘अहिल्यादेवी होळकरांचे जीवन - राष्ट्रीय एकात्मतेची यशोगाथा’ आणि अहिल्यादेवी होळकर - एक कुशल संघटक’ हे विषय देण्यात आले आहेत. खुल्या गटासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे कार्य’ आणि ‘त्यांचे जीवनचरित्र - महिला सबलीकरणाचे उदाहरण’ हे विषय निश्चित करण्यात आले आहेत. अधिक माहितीसाठी पुष्कर कुलकर्णी, चंद्रकांत तागड, अशोक डोळसे, राधाकृष्ण जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे.

