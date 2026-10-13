Pune News : गंभीर आजारी वडिलांचे पालकत्व मुलीकडे; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, ‘पेरेन्स पॅट्रिए’ तत्त्वाचा आधार

पुणे - गंभीर आजारामुळे दैनंदिन व्यवहार आणि कायदेशीर-आर्थिक निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या वडिलांचे कायदेशीर पालकत्व त्यांच्या मुलीकडे सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने गंभीर आजारी व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन (पेरेन्स पॅट्रिए) या तत्त्वाचा आधार घेत हा दिलासा दिला. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने मिनोष्का डिसूझा यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला..मिनोष्का नोएला डिसूझा आणि त्यांच्या बहिणीने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, त्यांच्या आईचे निधन झाले असून, वडील राल्फ अँथनी डिसूझा हे २००८ पासून मेंदूतील गाठीच्या (ब्रेन ट्यूमर) आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांच्यावर आजवर चार शस्त्रक्रिया आणि रेडिएशन उपचार झाले आहेत. आजारपणामुळे ते स्वतःचे आर्थिक व कायदेशीर निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसून, दैनंदिन देखभालीसाठी आणि संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर पालकाची आवश्यकता होती..उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालय आणि ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या विशेष वैद्यकीय मंडळाने राल्फ डिसूझा यांची तपासणी केली. त्या अहवालानुसार, राल्फ यांची दृष्टी क्षीण झाली असून, त्यांची स्मरणशक्तीही बाधित झाली आहे. ते स्वतःचे कोणतेही आर्थिक किंवा कायदेशीर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, तसेच त्यांच्या प्रकृतीत पूर्ण सुधारणा होण्याची शक्यता धूसर आहे, असे अहवालात नमूद केले होते..या संदर्भात न्यायालयाने मिनोष्का डिसूझा यांना वडिलांचे अधिकृत कायदेशीर पालक म्हणून घोषित केले. सर्व संबंधित वित्तीय आणि प्रशासकीय संस्थांनी त्यांना कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता द्यावी. मिनोष्का यांनी वडिलांची जबाबदारीपूर्वक आणि सातत्याने देखभाल करण्याचे हमीपत्र आदेश जारी झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत न्यायालयात सादर करावे, असे निर्देश दिले. त्यामुळे वडिलांची सर्व संपत्ती त्यांच्याच उपचारासाठी वापरण्याचा या मुलींचा मार्ग मोकळा झाला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण राऊत यांनी युक्तिवाद केला, त्यांना ॲड. किरण शिंदे यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.