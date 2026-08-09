Gude-Pachgani Tourism: ‘मिनी महाबळेश्वर’चे पठार पर्यटकांनी फुलले; गुढे-पाचगणीला पर्यटकांची पसंती; जायचं कसं?

शिवाजी चौगुले: सकाळ वृत्तसेवा शिराळा, ता. ८ : शिराळा व शाहूवाडी तालुक्यातील चांदोलीलगतच्या व पठार परिसरातील धबधबे, हिरवाईने नटलेल्या डोंगरदऱ्या आणि ‘वारणा’काठचा निसर्गरम्य परिसर पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरत आहे. समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेल्या गुढे-पाचगणीच्या निसर्गसौंदर्यामुळे आणि मनसेचे जिल्हाप्रमुख तानाजी सावंत यांनी सुरू केलेल्या ‘गुढे-पाचगणी मॉन्सून फेस्टिव्हल’मुळे ‘मिनी महाबळेश्वर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पठारावर पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे दहा हजारांहून अधिक पर्यटकांनी येथे भेट दिली आहे. शनिवार-रविवारी गर्दी वाढत असून, शैक्षणिक सहलीही येऊ लागल्या आहेत..शिराळा येथील गोरक्षनाथ व अंबामाता मंदिर, समर्थ रामदास स्वामी यांनी स्थापित केलेल्या अकरा मारुतींपैकी वीर हनुमान मंदिर, चांदोली धरण, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, अंत्री खुर्द येथील गणपती मंदिर, अंत्री बुद्रुक येथील हनुमान मंदिर, गिरजवडे येथील जोतिबा मंदिर ही देवस्थाने पाहण्यासारखी आहेत. त्यानंतर शाहूवाडी तालुक्यातील उदगिरी तसेच शिराळा तालुक्यातील गुढे-पाचगणी-शिरसटवाडी पर्यटन घाट, येथील सेल्फी पॉईंट आणि येसलेवाडी घाटाचे नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकांना भुरळ घालत आहे..Sangli News: लग्नासाठी तरुणीवर दबाव, एकतर्फी प्रेमातून टॉवरवर चढला; 'वीरू'ला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.शाहूवाडी तालुक्यातील ढवळेवाडी येथील आगरकडा, मुसळीकडा, उखळू येथील उखळूकडा, शिराळे वारुण येथील पाबाळकडा, शिराळा तालुक्यातील कुसाईवाडी ते बिळाशी दरम्यानचा वज्राचाकडा, खोतवाडी-सावंतवाडी दरम्यानचा मरगोबाकडा, ढाणकेवाडी परिसरातील आंबेदेव, किनरेवाडी हद्दीतील, तसेच गुढे-मानेवाडीपासून जवळ असणारे परणशिळी, वाघघळी, मोहकडा, मानेवाडी हद्दीतील दौंडकीचा कडा आणि सवतकडा हे धबधबे पर्यटकांना आकर्षित करत आहेत. चांदोली परिसरातील कडे-कपारींतून वनराईत कोसळणारे छोटे-छोटे धबधबेही पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. वाकुर्डे-येळापूर खिंड, मेणी-पाचगणी तसेच मणदूर-खुंदलापूर घाटातील निसर्गसौंदर्य भुरळ घालत आहेत.."लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या गुढे-पाचगणी पर्यटनाला ‘गुढे-पाचगणी मॉन्सून फेस्टिवल’च्या माध्यमातून चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजमाध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाल्याने दिवसेंदिवस पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे. त्यामुळे पर्यटकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने ठोस पावले उचलून हे पर्यटन गतिमान करावे." - तानाजी सावंत, मनसे जिल्हाप्रमुख.पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.गुढे-पाचगणीला जाण्यासाठी...सांगली-ईश्वरपूर-पेठनाका-शिराळा-कोकरूड-शेडगेवाडी-मणदूर-खुंदलापूर : १३५ किलोमीटररत्नागिरी-आंबा-मलकापूर-कोकरूड-शेडगेवाडी-मणदूर-खुंदलापूर : १३० किलोमीटरकोल्हापूर-बांबवडे-कोकरूड-शेडगेवाडी-मणदूर-खुंदलापूर : १०० किलोमीटरकऱ्हाड-पाचवडफाटा-शेडगेवाडी-मणदूर-खुंदलापूर : ८० किलोमीटरशेडगेवाडी-येळापूर-मेणी मार्गे गुढे-पाचगणी पठारावर जाता येते.छोट्या व्यवसायांना चालना पर्यटक ‘सेल्फी पॉईंट’वर येऊ लागल्याने चहा, वडापाव, स्वीटकॉर्न, आईस्क्रीम अशा छोट्या स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.