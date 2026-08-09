पुणे

Gude-Pachgani Tourism: ‘मिनी महाबळेश्वर’चे पठार पर्यटकांनी फुलले; गुढे-पाचगणीला पर्यटकांची पसंती; जायचं कसं?

Gude-Pachgani Emerges as a Popular Monsoon Destination: गेल्या दोन महिन्यांत दहा हजारांहून अधिक पर्यटकांनी या परिसराला भेट दिली. गुढे-पाचगणीला जाण्यासाठी सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि कऱ्हाडहून विविध मार्ग उपलब्ध आहेत.
Gude-Pachgani Tourism

Gude-Pachgani Tourism

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिवाजी चौगुले: सकाळ वृत्तसेवा शिराळा, ता. ८ : शिराळा व शाहूवाडी तालुक्यातील चांदोलीलगतच्या व पठार परिसरातील धबधबे, हिरवाईने नटलेल्या डोंगरदऱ्या आणि ‘वारणा’काठचा निसर्गरम्य परिसर पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरत आहे. समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेल्या गुढे-पाचगणीच्या निसर्गसौंदर्यामुळे आणि मनसेचे जिल्हाप्रमुख तानाजी सावंत यांनी सुरू केलेल्या ‘गुढे-पाचगणी मॉन्सून फेस्टिव्‍हल’मुळे ‘मिनी महाबळेश्वर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पठारावर पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे दहा हजारांहून अधिक पर्यटकांनी येथे भेट दिली आहे. शनिवार-रविवारी गर्दी वाढत असून, शैक्षणिक सहलीही येऊ लागल्या आहेत.

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