बटाटा, टोमॅटो, लसूण, शेवगा स्वस्त
मार्केट यार्ड, ता. १८ : गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रविवारी राज्यासह परराज्यांतून सुमारे १०० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. आवक वाढल्याने बटाटा, टोमॅटो, लसूण आणि शेवग्याच्या भावात घट झाली. इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर असल्याची माहिती अडते असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी दिली.
बाजारात कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात आणि मध्यप्रदेश येथून हिरवी मिरची सुमारे १५ टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी चार टेम्पो, आंध्रप्रदेश व तमिळनाडूतून शेवगा दोन टेम्पो, राजस्थानमधून गाजर १५ टेम्पो, कर्नाटकातून घेवडा चार टेम्पो, भुईमूग दोन टेम्पो, मध्यप्रदेश व राजस्थानातून मटार २५ टेम्पो, कर्नाटकातून पावटा तीन टेम्पो तर तोतापुरी कैरी एक टेम्पो, मध्य प्रदेशातून लसूण सात टेम्पो आवक झाली. स्थानिक भागातून बटाट्याची ५० टेम्पो, तर कांद्याची १५० टेम्पो आवक झाली.
स्थानिक भागातून सातारी आले ४०० गोणी, भेंडी पाच टेम्पो, कोबी चार टेम्पो, हिरवी मिरची चार टेम्पो, गवार तीन टेम्पो, टोमॅटो १५ हजार क्रेट्स, काकडी सात टेम्पो, फ्लॉवर १० टेम्पो, ढोबळी मिरची पाच टेम्पो, तांबडा भोपळा १० टेम्पो, गाजर व घेवडा प्रत्येकी तीन टेम्पो, पावटा चार टेम्पो आणि कांद्याची १५० टेम्पो आवक झाली.
फळभाज्यांचे १० किलोचे भाव : कांदा : १०० ते १८०, बटाटा : ७०-१२०, लसूण : ५००-११००, सातारी आले : ३५०-५००, भेंडी : ३००-५००, गवार : ७००-१०००, टोमॅटो : १५०-२००, दोडका : ४००-५००, हिरवी मिरची : ७००-७५०, दुधी भोपळा : १००-२००, चवळी : २५०-३००, काकडी : २००-२५०, कारली (हिरवी) : ३५०-४५०, कारली (पांढरी) : २५०-३००, पापडी : २००-२५०, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : १५०-२००, कोबी : १३०-१५०, वांगी : ३००-५००, डिंगरी : ४००-४५०, नवलकोल : १००-१२०, ढोबळी मिरची : ३५०-४००, तोंडली (कळी) : ४००-५००, तोंडली (जाड) : २००-२५०, शेवगा : ७००-१३००, गाजर : १६०-२००, वालवर : २००-२५०, बीट : १४०-१६०, घेवडा : ३५०-४००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-३००, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ७००-९००, परराज्य मटार : २६०-३२०, पावटा : ३५०-४००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : १८००, सुरण : २००-२२०, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००-१६०० रुपये.
कोथिंबिरीच्या दीड लाख जुड्या
पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबिरीच्या सुमारे एक लाख ५० हजार जुड्या, मेथीच्या ६० हजार जुड्या आणि हरभऱ्याच्या सुमारे ३५ हजार जुड्यांची बाजारात आवक झाली.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव पुढीलप्रमाणे : कोथिंबीर : ५०० ते १०००, मेथी : ५००-८००, शेपू : ५००-८००, कांदापात : ८००-१५००, चाकवत : ५००-८००, करडई : ३००-८००, पुदिना : ३००-५००, अंबाडी : ४००-८००, मुळे : ५००-१५००, राजगिरा : ५००-८००, चुका : ५००-८००, चवळई : ३००-८००, पालक : ८००-१५००, हरभरा गड्डी : ६००-१००० रुपये.
पेरू, बोरे, मोसंबीच्या भावात वाढ
फळबाजारात फळांची आवक चांगली झाली. आवक वाढून मागणी वाढल्यामुळे पेरू, बोरे आणि मोसंबीच्या भावात १० ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. संत्र्याच्या भावात मात्र १० टक्के घट झाली. इतर बहुतांश फळांचे भाव स्थिर राहिले.
फळबाजारात रविवारी मोसंबीची ३० टन, संत्रा ५० टन, डाळिंब ४० टन, पपई १४ टेम्पो, लिंबे दोन हजार गोणी, कलिंगड १० टेम्पो, खरबूज १३ टेम्पो, चिक्कू दोन हजार गोणी, पेरू ३०० क्रेट्स, अननस पाच ट्रक, बोरे ७०० पोती तर गोल्डन सीताफळांची २० टन आवक झाली, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे (रुपयांत) : लिंबे (प्रतिगोणी) : १०० ते ६०० रुपये, मोसंबी (३ डझन) : ३२०-४००, मोसंबी (४ डझन) : २५०-३००, संत्रा (१० किलो) : १०००-२५००, डाळिंब प्रतिकिलो भगवा : ८०-२५०, आरक्ता : ४०-१५०, गणेश : ५-३०, कलिंगड : १०-२५, खरबूज : १०-३०, पपई : १०-३०, चिक्कू (१० किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ६००-७००, अननस (१ डझन) : १००-६००, बोरे (१० किलो) चमेली : ५००-६५०, चेकनट : १०००-१२००, उमराण : १८०-२५०, चण्यामण्या : ११००-१३००, सफरचंद वॉशिंग्टन (१४ ते १६ किलो) : २५००-४५००, शिमला (२२ किलो) : १०००-१२०० आणि इराण (१० किलो) : १०००-२०००.
लग्नसराईमुळे फुलांना मागणी
मार्केटयार्डातील फूलबाजारात सर्व प्रकारच्या फुलांची आवक साधारण पातळीवर आहे. मागणी नियमित असल्याने बहुतांश फुलांचे भाव गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत कायम आहेत. सण-समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम आणि लग्नसराईमुळे फुलांना सातत्याने मागणी असून बाजारात स्थिरता दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत भावात चढ-उतार होण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती फुलव्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे भाव पुढीलप्रमाणे : झेंडू : १० ते ४०, गुलछडी : ५०-८०, अॅस्टर (जुडी) : १५-२५, (सुट्टा) : ६०-८०, कापरी : २०-४०, शेवंती : ६०-१२०, गुलाबगड्डी (गड्डी) : २०-३०, गुलछडी काडी : ३०-४०, डच गुलाब (२० नग) : १००-१८०, जर्बेरा : ३०-५०, कार्नेशियन : १००-१५०, शेवंती काडी : १५०-२५०, लिलियम (१० काड्या) : ८००-१०००, ऑर्चिड : ३००-५००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१००, जिप्सोफिला : १५०-२००, लिली बंडल : १०-१५ रुपये.
