Drowning Incident: गुंजवणी नदीत बुडून युवकाचा मृत्यू: राजगड पोलिस तपासात व्यस्त

नसरापूर : हातवे तालुका भोर येथील गुंजवणी नदी पात्रात उतरलेल्या युवकाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. गजानन नामदेव केंद्रे (वय १७, रा. खंडोबानगर, येवलेवाडी, ता. हवेली) असे मृत युवकाचे नाव असून, याबाबत त्याची आई पद्मिनी नामदेव केंद्रे (वय ४०) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात खबर दिली आहे..गजानन हा त्याची आई,आजी व बहिणीसह हातवे येथे कामास असलेले त्याचे मेव्हणे परमेश्वर जायभाये (वय २७) यांच्याकडे आला होता. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास गजानन नदीकडे गेला होता..तो लवकर परत आला नाही म्हणून त्याची बहीण गायत्री केंद्रे व राहुल जायभाये असे दोघे बघण्यासाठी नदीकडे गेले त्यानंतर लगेच दहा मिनिटांत दोघे पळत आले व सांगितले की भाऊ गजानन पाण्यात बुडाला आहे. यावर सर्व कुटुंबीय त्याला पाहण्यासाठी नदीपात्राकडे गेले; परंतु तो सापडला नाही..याबाबत राजगड पोलिस ठाण्याला कळवल्यावर पोलिस कर्मचारी औदुंबर आडवाल, मंगेश कुंभार यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व हवेली तालुका रेस्क्यू टीमला पाचारण करण्यात आले दुपारच्या सुमारास पाण्याच्या डोहात मृतदेह आढळला. याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलिस हवालदार औदुंबर अडवाल करत आहेत..