Drowning Incident: गुंजवणी नदीत बुडून युवकाचा मृत्यू: राजगड पोलिस तपासात व्यस्त

Overview of the Gunjvani River Tragedy: हातवे तालुका भोर येथील गुंजवणी नदी पात्रात उतरलेल्या युवकाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याबाबत त्याची आई पद्मिनी नामदेव केंद्रे यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात खबर दिली आहे.
नसरापूर : हातवे तालुका भोर येथील गुंजवणी नदी पात्रात उतरलेल्या युवकाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. गजानन नामदेव केंद्रे (वय १७, रा. खंडोबानगर, येवलेवाडी, ता. हवेली) असे मृत युवकाचे नाव असून, याबाबत त्याची आई पद्मिनी नामदेव केंद्रे (वय ४०) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात खबर दिली आहे.

