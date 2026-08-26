पुणे

स्वरश्रीच्या वतीने पंडित सुधाकर चव्हाण यांचे गुरुपूजन

स्वरश्रीच्या वतीने पंडित सुधाकर चव्हाण यांचे गुरुपूजन
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वाकड, ता. २६ : डांगे चौक थेरगाव येथील सरश्री फाउंडेशनच्या वतीने पंडित सुधाकर चव्हाण यांचे गुरुपूजन करण्यात येणार असून, हा कार्यक्रम शनिवारी (ता.२९) वाकड येथील म्हातोबा सभागृहात होणार असल्याची माहिती स्वरश्री फाउंडेशनचे संस्थापक नामदेव शिंदे यांनी दिली.
या सोहळ्याला दत्ताश्रम सांगवीचे तुकाराम भाऊ, ख्यातनाम पखवाज वादक तुकाराम भुमकर उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमात प्रथम सत्रात स्वरश्री संगीत विद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे गायन होणार आहे. यामध्ये हेमंत पुणेकर, प्रसाद पोतदार, लक्ष्मण कोळी, विवेक गवळी, श्लोक चावीर, शशी गोयल, संजीवनी शिंदे, दुर्गा जमदाडे, लक्ष्मी कुलकर्णी, ज्ञानेश्वरी कुदळे, कविता चौधरी, वैशाली सावंत, ख्याती जैन, मेघा उपाध्याय, श्रेया मित्तल यांचे गायन होणार आहे. प्रथम सत्राचा समारोप पंडित सुधाकर चव्हाण यांचे शिष्य नामदेव शिंदे यांच्या शास्त्रीय गायनाने होईल.
द्वितीय सत्रात स्वरश्री संगीत विद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे गायन व वादन होईल, तर अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाचे सचिव पंडित सुधाकर चव्हाण यांच्या शास्त्रीय गायनाने कार्यक्रमाचा समारोप होईल. कार्यक्रमात हार्मोनिअमवर गंगाधर शिंदे, हरिभाऊ असतकर, वैशाली सावंत; तबल्यावर पं. दत्तात्रेय भावे, संतोष साळवे आदींसह इतर साथसंगत करतील. तर निवेदन आकाश थिटे, हेमंत पुणेकर आणि प्रसाद पोतदार करतील.

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