पुणे

आजचे कार्यक्रम

आजचे कार्यक्रम
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- गुरुपौर्णिमा उत्सव : तबला व संतूर वादन : वेळ - रात्री ८. ०० वा., स्थळ - नटसम्राट निळू फुले रंगमंदिर, पिंपळे गुरव.
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अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- नवजीवन समूह : आरसी चर्च, स्टेशन रोड, गोकूळ हॉटेलजवळ, पिंपरी, संपर्क : ८८८८१२८८८३, वेळ- सकाळी ८.०० वा.
- जीवनआशा समूह : कामगार कल्याण भवन, सुबोध विद्यालयसमोर, छत्रपती संभाजीनगर, चिंचवड, संपर्क : ८४४६७३२३३३, वेळ - सायंकाळी ७.०० वा.
- एकता समूह : इंदिरा गांधी, शाळा क्रमांक ८७ ब-२, वॉर्ड -८ पोलिस लाइनशेजारी, औंधगाव, संपर्क : ७५५८३६०१६८, वेळ- सायंकाळी ७.३० वा.
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पुणे येथील सांस्कृतिक कार्यक्रम
एकता समूह
अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस गट
पिंपळे गुरव कार्यक्रम
सायंकाळी ७.०० वाजता ठिकाण
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