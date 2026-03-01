Pune : सायकल ट्रॅक निघाले पण झाडं रस्त्यातच; वाहतुकीला अडथळा, अपघाताची शक्यता

हडपसर : महापालिकेने दोन महिन्यापूर्वी परिसरातील सायकल ट्रॅक काढून रस्ता रुंदीकरण केले आहे. मात्र या ट्रॅकवर असलेले काही झाडे व विद्युत खांब अद्यापही जागेवरच राहिल्याने या ठिकाणी वाहनांना अडथळा होवून वारंवार अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे. .रस्त्यावरील वाहने व प्रदूषण कमी करणे, पर्यावरण पूरक वाहतुकीला वाव मिळवून देणे, उपलब्ध सायकलस्वारांसाठी सुरक्षित मार्गिका उपलब्ध करून देणे, यासाठी महानगरपालिकेने आठ-दहा वर्षांपूर्वी सायकल ट्रॅक निर्माण केले होते..Kolhapur News : लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिरपर्यंत स्वच्छता व खड्डे बुजविण्याची मोहिम; युवक-ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग!.मात्र, ही योजना अपुऱ्या नियोजना अभावी काही महिन्यातच मोडकळीस आली. ट्रॅकच्या देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष, व्यवसायिकांचे अतिक्रमण इतर वाहनांची ट्रॅक वर झालेली घुसखोरी व अनधिकृत पार्किंग यामुळे सायकल ट्रॅक केवळ नावापुरतेच उरले होते. वाहनांची वाढलेली संख्या आणि दोन्ही बाजूंनी असलेले सायकल ट्रॅक यामुळे येथील रस्ता अरुंद झाला होता. ही बाब लक्षात घेवून पालिकेने नुकतेच हे ट्रॅक उध्वस्त करून मुख्य रस्त्यामध्ये अंतर्भूत केले आहेत..पालिकेने केलेल्या या बदलामुळे रस्त्यावरील वाहनांचा वेग वाढून कोंडी कमी होण्यास मदत होत आहे. मात्र सायकल ट्रॅक व मुख्य रस्ता यामध्ये असलेले विद्युत खांब व झाडे अद्यापही जागेवरच आहेत. फातिमानगर ते मगरपट्टा चौक या अंतरात ठिकठिकाणी असे खांब व झाडे अडथळा ठरत आहेत. रात्रीच्या वेळी लक्षात न आल्याने वाहने धडकून छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. त्यामुळे ही झाडे व विद्युत खांब यांचे स्थलांतर करून लवकरात लवकर रस्ता मोकळा व निर्धोक करावा, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.."पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील सायकल ट्रॅक काढल्यामुळे रस्ता रुंद झाला आहे. त्यामुळे वाहनांचा वेगही वाढला आहे. मात्र, सायकल ट्रॅक व मूळ रस्ता यामध्ये असलेले विजेचे खांब व झाडे तशीच असल्याने विशेषतः रात्रीच्या वेळी अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने या खांबांचे व झाडांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर करावे.".Kolhapur News : लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिरपर्यंत स्वच्छता व खड्डे बुजविण्याची मोहिम; युवक-ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग!.कुणाल देशमुख, दैनंदिन प्रवासी"क्षेत्रीय कार्यालय व वृक्ष समितीकडे झाडांबाबतचा प्रस्ताव दिलेला आहे. ती काढून टाकण्याची किंवा स्थलांतरित करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर रस्ता मोकळा करण्यात येईल. काही ठिकाणी विजेचे खांबही रस्त्यामध्ये आलेली आहेत. त्याच्याही स्थलांतरासाठी प्रस्ताव दिलेला आहे. अपघात टाळण्यासाठी संबंधित ठिकाणी सध्या रिफ्लेक्टर लावण्यात येतील."अनिल सोनवणे - कार्यकारी अभियंता, पथविभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.