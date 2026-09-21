Railway : हडपसर-हरंगूळ, नांदेड एक्स्प्रेसचे तीन डबे वाढणार

पुणे - दक्षिण मध्य रेल्वेने प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुण्याहून धावणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना कायमस्वरूपी तीन डबे वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात हडपसर-हरंगूळ, हडपसर-नांदेडसह नांदेड-पनवेल एक्स्प्रेसचा समावेश आहे..या तीन रेल्वेला प्रत्येकी तीन डबे वाढणार असल्याने मराठवाड्यात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, तिकिटांच्या वेटिंगचे (प्रतीक्षा यादी) प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येकी तीन डबे वाढणार असल्याने या तिन्ही गाड्या २० डब्यांचे होणार आहेत..या तारखेपासून सुरुवातहडपसर - हरंगूळ (लातूर) : हडपसर, हरंगूळ दोन्ही बाजूंनी २५ सप्टेंबरपासून.नांदेड - हडपसर एक्स्प्रेस : नांदेड येथून २४ सप्टेंबरपासून, तर हडपसरवरून २५ सप्टेंबरपासून.नांदेड - पनवेल एक्स्प्रेस : नांदेड येथून २२ सप्टेंबरपासून, तर पनवेल येथून २३ सप्टेंबरपासून..हे वाढतील डबे१ वातानुकूलित-२-टियर१ वातानुकूलित-३-टियर१ शयनयान-द्वितीय श्रेणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.