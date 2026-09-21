पुणे

Railway : हडपसर-हरंगूळ, नांदेड एक्स्प्रेसचे तीन डबे वाढणार

दक्षिण मध्य रेल्वेने प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुण्याहून धावणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना कायमस्वरूपी तीन डबे वाढविण्याचा घेतला निर्णय.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - दक्षिण मध्य रेल्वेने प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुण्याहून धावणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना कायमस्वरूपी तीन डबे वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात हडपसर-हरंगूळ, हडपसर-नांदेडसह नांदेड-पनवेल एक्स्प्रेसचा समावेश आहे.

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