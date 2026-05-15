पुणे

Pune Bomb Case : हडपसर रुग्णालय ‘बॉम्ब’ प्रकरणाचा छडा; आरोपीला नागपुरातून अटक

हडपसर येथील रुग्णालयात 'टायमर बॉम्ब’सदृश वस्तू ठेवून शहराला हादरवून सोडणाऱ्या आरोपीला एटीएसने नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरातून केली अटक.
Bomb found Hadapsar Hospital

Bomb found Hadapsar Hospital

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - हडपसर येथील उषाकिरण रुग्णालयातील स्वच्छतागृहात ‘टायमर बॉम्ब’सदृश वस्तू ठेवून शहराला हादरवून सोडणाऱ्या आरोपीला राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरातून अटक केली. दरम्यान, हा कोणताही दहशतवादी कट नसून, रुग्णालयाकडून खंडणी उकळण्यासाठी रचलेला डाव होता, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Hospital
Arrested
Accused
bomb
Hadapsar
ATS