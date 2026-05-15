Pune Bomb Case : हडपसर रुग्णालय ‘बॉम्ब’ प्रकरणाचा छडा; आरोपीला नागपुरातून अटक

पुणे - हडपसर येथील उषाकिरण रुग्णालयातील स्वच्छतागृहात ‘टायमर बॉम्ब’सदृश वस्तू ठेवून शहराला हादरवून सोडणाऱ्या आरोपीला राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरातून अटक केली. दरम्यान, हा कोणताही दहशतवादी कट नसून, रुग्णालयाकडून खंडणी उकळण्यासाठी रचलेला डाव होता, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली..शिवाजी राम राठोड (वय २९, रा. मांजरी, पुणे, मूळ रा. कवठे, सोलापूर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. बुधवार (ता. १३) सायंकाळी रुग्णालयातील स्वच्छतागृहात चार नळकांड्या, लाल-काळ्या वायर आणि डिजिटल टायमर जोडलेली वस्तू आढळल्याने खळबळ उडाली होती. ‘बीडीडीएस’ पथकाने तातडीने ही वस्तू ताब्यात घेऊन मैदानावर निकामी केली..अवघ्या चारशे रुपयांचे साहित्य; पोलिस कामालापोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी शिवाजी राठोड दहा मे रोजी या रुग्णालयात उपचारासाठी गेला होता. तेथे उपचाराचा खर्च जास्त सांगितल्याने त्याने रुग्णालयाकडून आठ लाख रुपयांची खंडणी उकळण्याचा कट रचला. यासाठी त्याने सोशल मीडियाच्या मदतीने डिजिटल घड्याळ, चार पाईप, चिकटपट्टी आणि लाल-काळ्या वायरचा वापर करून अवघ्या चारशे रुपयांत बनावट बॉम्ब तयार केला. त्यात स्फोटक पदार्थ नव्हते. मात्र, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर नेमकी बाब स्पष्ट होईल..यूपीआयमुळे पटली ओळखगुन्ह्याचा छडा लावण्यात तांत्रिक तपासाची मदत झाली. बनावट बॉम्बसाठी लागणारी चिकटपट्टी खरेदी करताना आरोपीने दुकानदाराला ऑनलाइन पद्धतीने १५ रुपये दिले होते. या यूपीआयचा धागा पकडत आणि डिजिटल क्लॉकवर सापडलेल्या केसांच्या नमुन्यावरून पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली..कपडे, चप्पल विक्रीचे दुकानआरोपी तीन महिन्यांपासून मांजरीतील घावटे वस्तीत द रियल कलेक्शन नावाने कपडे, चप्पल विक्रीचे दुकान चालवत होता. एका शेतकऱ्याने पत्र्याचे शेड त्याला भाडेतत्त्वावर दिले होते. रुग्णालयात बॉम्ब सापडल्याच्या दिवशी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास त्याने दुकानाशेजारील सलूनमध्ये दाढी केली. जवळ पैसे नसल्याने नंतर देतो. मला दवाखान्यात जायचे आहे, असे सांगून तो निघून गेला. त्याचा व्यवसायही नीट चालत नव्हता. तीन महिने त्याने भाडेही दिलेले नाही. त्यामुळे तीन दिवसांपूर्वी दुकानमालकाने कुलूप लावून ते बंद केले होते..आरोपीला असे घेतले ताब्यातआरोपी राठोड गुरुवारी रात्री आझाद हिंद एक्स्प्रेसने पळून जात असल्याची माहिती एटीएसला मिळाली. एटीएसने राठोडच्या छायाचित्रासह लोहमार्ग पोलिसांना मोबाईलवर संदेश पाठविला. संदेश मिळताच लोहमार्ग पोलिस सतर्क झाले. आझाद हिंद एक्स्प्रेस शुक्रवारी सकाळी ११.२३ वाजता नागपुरात फलाट क्रमांक सहावर येणार होती. तत्पूर्वी एटीएसचे पथक रेल्वे स्थानकावर पोहोचले. तो इंजिनच्या मागे दुसऱ्या क्रमांकाच्या जनरल कोचमध्ये दारातच उभा होता. गाडी थांबताच एटीएसच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. एटीएसचे पथक वर्धा जिल्ह्यातील पुलगावपासून राठोडच्या मागावर होते..नेपाळला पलायन करण्याच्या तयारीतआरोपी हावडा एक्स्प्रेसने नागपूरमार्गे नेपाळला बहिणीकडे पळून जाण्याच्या तयारीत होता. मात्र, पुणे आणि नागपूर ‘एटीएस’, नागपूर लोहमार्ग पोलिस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने नागपूर रेल्वे जंक्शनवर सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. आरोपीला विमानाने पुण्यात आणले जात असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.