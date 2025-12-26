Pune Police Interstate Arrest : हडपसर खुन प्रकरणातील फरार आरोपी वैभव जाधव ‘हरिद्वार’हून अटक; २० महिन्यांचा शोध अखेर यशस्वी

पुणे : हडपसर येथील कॅनॉलमध्ये एका तरुणाचा खून करून फरार झालेल्या आरोपीला २० महिन्यांनंतर हडपसर पोलिसांनी उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथून अटक केली. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे केलेल्या या तपासामुळे खुनाचा गुन्हा अखेर उघडकीस आला. वैभव मनोज जाधव (वय २४, रा. छत्रपती संभाजीनगर) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हडपसर परिसरातील कॅनॉलमध्ये पाच मे २०२४ रोजी एक तरुण बेशुद्धावस्थेत आढळून आला होता. नागरिकांनी त्यास ससून रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी त्यास मृत घोषित केले. चौकशीत मृत तरुणाचे नाव विनोद मधुकर शार्दूल (वय ४५, रा. दिवा पूर्व) असे निष्पन्न झाले. .तपासादरम्यान, चार मे २०२४ रोजी लक्ष्मी कॅनॉल, स्वारगेट येथे विनोद शार्दूल आणि त्याच्या ओळखीच्या व्यक्तींमध्ये वाद झाला होता. या वादातून आरोपींनी तरुणाला कॅनॉलमध्ये ढकलून त्याचा खून केल्याचे समोर आले. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..Wai Crime : वृद्ध महिलेला मारहाण करून दोन लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास; वाई‑पसरणी परिसरात खळबळ!.या घटनेनंतर आरोपी फरार झाले होते. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ सहाचे पोलिस उपायुक्त डॉ. सागर कवडे आणि सहाय्यक आयुक्त अतुलकुमार नवगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांच्या तपास पथकाने या गुन्ह्याचे तांत्रिक विश्लेषण केले. त्याआधारे आरोपीचे वास्तव्यास असलेले ठिकाण निष्पन्न झाले. त्यानुसार २५ डिसेंबर रोजी हडपसर पोलिसांचे पथक उत्तराखंड राज्यातील हरिद्वार येथे पोहोचले. आरोपी वैभव जाधव हॉटेलबाहेर येताच त्याला ताब्यात घेतले..वरिष्ठ निरीक्षक संजय मोगले, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) नीलेश जगदाळे, पोलिस उपनिरीक्षक हसन मुलाणी यांच्या पथकातील सत्यवान गेंड, दीपक कांबळे, भाऊसाहेब खटके, नीलेश किरवे, बापू लोणकर, विजय कानेकर, अजित मदने, भगवान हंबर्डे, आकाश धावडे, तुकाराम झुंजार, महेश चव्हाण, कुंडलिक केसकर, महावीर लोंढे आणि अमोल जाधव यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.