Hadapsar Fire Incident: हडपसर माळवाडीतील विहार कॉलनीत भीषण आग; आठ पत्र्यांची घरे जळून खाक, सिलेंडर स्फोटाने परिसरात भीतीचे वातावरण

हडपसर : माळवाडी येथील विहार कॉलनीतील पत्र्यांच्या घराला अचानक भीषण आग लागल्याने आठ घरे जळून खाक झाली. या आगीत एका घरातील सिलेंडरचा स्फोटही झाल्याने परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. हडपसर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी नोंद करण्यात आली आहे..आगीमध्ये विजय खंडू धर्माकरी, निशा करण माने, बापुराव थोरात, सुषमा बाळासाहेब गोदाम, संजय गोरे, बाबू अवसळे, अमोल पवार, महानंदा सूर्यवंशी यांच्या घरांतील संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले आहे. विहार कॉलनी येथे माणिक तुपे यांची पत्र्यची घरे आहेत. ती त्यांनी कष्टकरी कामगार कुटुंबांना भाड्याने दिली आहेत. आज (ता.१०) सकाळी सर्वजण कामाला गेले होते. दुपारी पावणे बारा वाजण्याच्या सुमारास निशा माने मुलांना शाळेतून आणण्यासाठी गेल्या होत्या..दरम्यान, अचानक एका पत्र्याच्या घरामधून धुराचे लोट बाहेर येत असतानाच आगीने रौद्ररूप धारण केले. काही मिनिटातच ही आग भडकली. त्यामध्ये एका घरगुती सिलेंडरचा स्फोट झाला. उंच आकाशात आगीचे लोट झेपावू लागलेले दिसल्यावर परिसरातील नागरिकांनी घरातून पळ काढला. थोड्याच वेळात हडपसर अग्निशामक दलाची गाडी घटनास्थळी येवून आगीवर पाण्याचा मारा सुरू केला. त्यानंतर काळेपडळ व बी. टी. कवडे रोड अग्निशामक दलाच्या गाड्याही बोलवण्यात आल्या. काही मिनिटातच तीनही गाड्यांवरील जवानांनी आग आटोक्यात आणली. बघ्यांनी यावेळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. दरम्यान आमदार चेतन तुपे पाटील हडपसर मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रभाग अध्यक्ष प्रशांत तुपे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या कुटुंबांना पुढील व्यवस्था होईपर्यंत राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.