Pune Monsoon Chaos: हडपसर-मांजरी-महंमदवाडीला १५ वर्षांपासून पावसाचे तळे; नागरिकांची कसरत कायम, पालिकेच्या कायमस्वरूपी उपाययोजना बेपत्ता

हडपसर : दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याबाबत तेच ते प्रश्न उपस्थित होवूनही पालिकेला उपाय योजना करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हडपसर, मांजरी, महंमदवाडी परिसरात ठिकठिकाणी पाणी साठवून राहिले असून त्यामुळे प्रवाशांना मोठी कसरत करीत प्रवास करावा लागत आहे. .काळे बोराटे नगर येथील श्रीराम कॉलनीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले आहे. पावसाळी पाणी वाहून नेणारी कोणतीही व्यवस्था येथे नाही. गेल्या १५ वर्षापासून दरवर्षी पावसाळ्यात असा त्रास आम्हाला सहन करावा लागत आहे. याबाबत अनेक वेळा लेखी तक्रारी केल्या आहेत. अधिकारी फक्त येवून जातात. मात्र, कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याचे सचिन फडतरे, हनुमंत राऊत, सुधीर जाधव, दिनेश शिंदे, आशा राऊत, स्नेहा शिंदे सुवर्णा काळे यांनी केली आहे..महादेवनगर - मांजरी बुद्रुक रस्त्यावर दरवर्षीप्रमाणे याही वेळी ठीक ठिकाणी पाण्याची तळी निर्माण झाली आहेत. गेली पाच सहा वर्षात येथे कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे..गोपाळपट्टी येथील महानगरपालिका शाळेसमोरील चौक, मांजरी बुद्रुक रेल्वे उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंचे उतार, रंगीचा ओढा परिसर तसेच, मुळा-मुठा नदीकाठी स्मशानभूमी परिसरात पावसाचे पाणी साचून राहत आहे. वाहनचालकांना रस्त्यावरील खड्ड्यांचा अंदाज येत नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना मोठी कसरत करावी लागत असून वयोवृद्ध नागरिक, महिला, शाळकरी विद्यार्थी आणि पादचारी यांनाही पाण्यातून मार्ग काढताना त्रास सहन करावा लागत आहे. मांजरी खुर्द येथील मुळा मुठा नदीला पूर आल्याने येथील सबमर्सिबल पूल पाण्याखाली गेला आहे.."प्रत्येक पावसाळ्यात या रस्त्यावर हीच परिस्थिती निर्माण होते. मात्र, कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासनाकडून तात्पुरत्या स्वरूपाचीच कामे केली जातात. अनेक वेळा तक्रारी करूनही दरवर्षी त्याच समस्येला तोंड द्यावे लागते. संबंधित विभागाने तातडीने पाहणी करून पाणी निचऱ्याची प्रभावी व्यवस्था केली पाहिजे."दिलीप घुले, स्थानिक नागरिक.माळवाडी - साडेसतरानळी येथील डीपी रस्ता चौकात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठत असते. दरवर्षी या ठिकाणी पाण्याचा तलाव निर्माण होत आहे. पालिका प्रशासनाकडून पाणी काढून दिले जाते मात्र येथील पावसाळी वाहिनी आवश्यक क्षमतेची नसल्याने पाणी निचरा होण्यास वेळ लागत आहे. त्यामुळे आमनोरा सिटी, साडेसतरानळी, हडपसर, गाडीतळकडे ये-जा करणाऱ्या वाहन चालकांना धोकादायक रित्या प्रवास करावा लागत आहे..ससाणेनगर व सय्यदनगर परिसरातील जुन्या बैठ्या घरांच्या परिसरात पाणी साठवून राहिले आहे. काही सोसायट्यांच्या पार्किंग मध्येही पाणी साठले आहे. दोन्हीही रेल्वे अंडरपासच्या परिसरातही पाणी साठून राहत आहे. मगरपट्टा सिटी पश्चिम प्रवेशद्वाराचा परिसर, नोबल रूग्णालयासमोर, कीर्तने बाग परिसर, ससाणेनगर रस्ता, हांडेवाडी रस्ता, महंमदवाडी गावठाण आदी ठिकाणी पाण्याची तळी निर्माण झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.