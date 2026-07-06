पुणे

Pune Monsoon Chaos: हडपसर-मांजरी-महंमदवाडीला १५ वर्षांपासून पावसाचे तळे; नागरिकांची कसरत कायम, पालिकेच्या कायमस्वरूपी उपाययोजना बेपत्ता

हडपसर-मांजरी-महंमदवाडी परिसरात पावसाचे पाणी साचून रस्ते जलमय; पंधरा वर्षांच्या तक्रारींनंतरही पालिकेकडून कायमस्वरूपी निचरा व्यवस्था नाही, प्रवासी व वाहनचालकांची दररोज कसरत
Residents have demanded permanent drainage solutions as waterlogging continues to affect roads every monsoon.

Residents have demanded permanent drainage solutions as waterlogging continues to affect roads every monsoon.

Sakal

कृष्णकांत कोबल
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हडपसर : दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याबाबत तेच ते प्रश्न उपस्थित होवूनही पालिकेला उपाय योजना करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हडपसर, मांजरी, महंमदवाडी परिसरात ठिकठिकाणी पाणी साठवून राहिले असून त्यामुळे प्रवाशांना मोठी कसरत करीत प्रवास करावा लागत आहे.

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