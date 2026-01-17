Hadapsar Police Action : कर्कश सायलेंसर अन् बुलेटचा आवाज; हडपसर पोलिसांनी 'बुलेट राजां'ना शिकवला धडा!

हडपसर : मतमोजणी दरम्यान उमेदवारांसोबत येवून बुलेटसारख्या वाहनांमध्ये अनाधिकृत बदल करून ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. १९ वाहनचालक कार्यकर्त्यांवर ही कारवाई केली असून त्यांच्याकडून ९६ हजार ७०० रूपयांचा दंड वसूल केला आहे..येथील साधना विद्यालयात महानगरपालिका निवडणूकीची मतमोजणी सुरू होती. या दरम्यान काही उमेदवारांसोबत आलेल्या कार्यकत्यांनी जाणीवपूर्वक मोटारसायकलच्या सायलेंसरमध्ये अनधिकृत बदल करून ध्वनी प्रदूषण करणारा मोठा व कर्कश आवाज निर्माण केला. तसेच, कर्कश हॉर्न वाजवून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारांमुळे मतमोजणी ठिकाणी गोंधळ व तणाव निर्माण होण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली होती. .Pune Traffic: सोमवारी पुण्यातले महत्त्वाचे रस्ते बंद! शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी; 'हे' मार्ग टाळा अन् पर्यायी मार्ग बघा.त्यामुळे येथे बंदोबस्तावरील अधिकारी व अंमलदारांनी तत्काळ व प्रभावी कारवाई करत बुलेट, यामाहा इत्यादी एकूण १९ मोटारसायकल ताब्यात घेतल्या. संबंधित वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यांनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करणे, कर्कश हॉर्नचा वापर करणे अथवा सार्वजनिक शांततेस बाधा आणणारे कृत्य कोणीही करू नये. असे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा हडपसर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांनी यावेळी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.