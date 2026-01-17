पुणे

Hadapsar Police Action : कर्कश सायलेंसर अन् बुलेटचा आवाज; हडपसर पोलिसांनी 'बुलेट राजां'ना शिकवला धडा!

Bullet Noise Pollution : हडपसर येथील मतमोजणी केंद्राबाहेर विनाकारण बुलेटचा आवाज करून ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या १९ कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई करत ९६ हजार ७०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
Police Crackdown on Modified Exhausts During Election Counting

कृष्णकांत कोबल ------------------------
हडपसर : मतमोजणी दरम्यान उमेदवारांसोबत येवून बुलेटसारख्या वाहनांमध्ये अनाधिकृत बदल करून ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. १९ वाहनचालक कार्यकर्त्यांवर ही कारवाई केली असून त्यांच्याकडून ९६ हजार ७०० रूपयांचा दंड वसूल केला आहे.

