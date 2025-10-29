Pune Crime : फळ विक्रेत्यासह दोघांवर हडपसरमध्ये शस्त्राने वार, एकाला अटक; साथीदारांविरुद्ध गुन्हा

पुणे : वैमनस्यातून फळ विक्रेत्यासह त्याच्या भावावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना हडपसरमधील सय्यदनगर भागात घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी एकाला अटक केली असून, साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..हुसेन मुस्तफा कादरी (वय २७, रा. हांडेवाडी रस्ता) आणि त्याचा भाऊ शब्बीर कादरी अशी गंभीर जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी अमजद अफजल शेख (वय ४५, रा. सय्यदनगर, हडपसर) याला अटक केली आहे. त्याचे साथीदार अकबर अफजल शेख (वय ४०), आयान अमजद शेख (वय २२), मुदस्सर सलीम शेख (वय २८), मजहर काजी (वय २८), अश्पाक अफजल शेख (वय २८), जावेद बागवान (सर्व रा. सय्यदनगर, हडपसर) यांच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..Crime News : नंदुरबार हादरले! भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे अपहरण; ५० किलो चांदी, सोने लुटले.हुसेन कादरी हे घाऊक स्वरूपात फळ विक्रीचा व्यवसाय करतात. सय्यदनगर परिसरात त्यांचे गोदाम आहे. आरोपी आणि कादरी यांच्यात काही दिवसांपूर्वी वाद झाले होते. रविवारी (ता. २६) रात्री आठच्या सुमारास कादरी हे गोदामात निघाले होते. त्यावेळी अमजद याने कादरी यांना अडवून वाद घालण्यास सुरुवात केली. .त्यावेळी कादरी यांचा भाऊ शब्बीर तेथे आला. आरोपी अमजद आणि त्याच्याबरोबर असलेले साथीदार तेथे आले. त्यांच्याकडे काठ्या, पाइप तसेच तीक्ष्ण शस्त्रे होती. आरोपींना पाहताच कादरी आणि त्यांचा भाऊ तेथून पळाले. त्यांनी गोदामाचा दरवाजा लावून घेण्याचा प्रयत्न केला. अमजद याने कादरी यांच्या हातावर वार केला. टोळक्याने कादरी व त्यांच्या भावाला बेदम मारहाण केली. यात दोघे जण गंभीर जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.