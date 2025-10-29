पुणे

Pune Crime : फळ विक्रेत्यासह दोघांवर हडपसरमध्ये शस्त्राने वार, एकाला अटक; साथीदारांविरुद्ध गुन्हा

Attack on Fruit Vendors in Hadapsar Over Old Enmity : हडपसरमधील सय्यदनगर भागात जुन्या वैमनस्यातून फळ विक्रेत्यासह त्याच्या भावावर तीक्ष्ण शस्त्राने खुनी हल्ला केल्याप्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असून, सात साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
One Arrested, Seven Booked for Attempt to Murder (IPC 307)

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वैमनस्यातून फळ विक्रेत्यासह त्याच्या भावावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना हडपसरमधील सय्यदनगर भागात घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी एकाला अटक केली असून, साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

pune
crime
police investigation
crime investigation

