Pune Crime: तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू; हडपसरमध्ये फटाके वाजविण्यावरून दोन गटांत हाणामारी

पुणे : फटाके वाजविताना झालेल्या वादातून हडपसरमधील रामटेकडीत दोन गटांत हाणामारी झाली. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ही घटना घडली. याप्रकरणी वानवडी पोलिसांनी एकाला अटक केली असून, त्याच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला आहे..जितेंद्र परमेश्वर ठोसर (वय ३५, रा. रामटेकडी, हडपसर) असे मृताचे नाव आहे. ठोसर याचा शुक्रवारी सकाळी रुग्णालयात मृत्यू झाला. याप्रकरणी खन्नासिंग अजितसिंग कल्याणी (वय ४५, रा. साईमंदिर, रामटेकडी) याला अटक झाली आहे. त्याच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला. याबाबत प्राजक्ता अविनाश देडगे (रा. रामटेकडी) यांनी वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..देगडे यांचा भाचा यश ठोसर (वय ३०) हा रामटेकडीत चायनीज खाद्यपदार्थ विक्रीची गाडी लावतो. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पूजेसाठी अनिता ठोसर, अश्विनी ठोसर, जितेंद्र ठोसर, विश्वजित ठोसर, वंश ठोसर तेथे आले होते. त्यावेळी एक आरोपी पेटते फटाके रस्त्यावर फेकत होता. आरोपीने पेटता फटका चायनीज खाद्यपदार्थांच्या गाडीजवळ फेकला. .तेव्हा यश याने आरोपींकडे विचारणा केली. त्यानंतर आरोपी खन्नासिंग आणि साथीदार चायनीज खाद्यपदार्थांच्या गाडीजवळ आले. त्यांच्याकडे पाइप, तसेच तीक्ष्ण शस्त्रे होती. आरोपींनी वंश याच्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. जितेंद्र याच्यावर शस्त्राने वार केले. देडगे यांच्या सासू नीलावती आणि पती अविनाश यांना पाइपने मारहाण केली. गंभीर जखमी झालेल्या जितेंद्र याचा उपचारादरम्यान शुक्रवारी पहाटे रुग्णालयात मृत्यू झाला, अशी माहिती वानवडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील यांनी दिली..Pune Crime : फटाके वाजवण्यावरून वाद; हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू.दरम्यान, आरोपी खन्नासिंग याने परस्परविरोधी फिर्याद दिली. खन्नासिंग याचा मुलगा आणि पुतणे यांना फटाके वाजविताना झालेल्या वादातून देडगे, ठोसर यांनी मारहाण केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक बाळासाहेब वाकडे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.