Pune: हडपसर रोटरी क्लबच्या अध्यक्षपदी डॉ. अनुराधा जाधव

हडपसर: येथील हडपसर रोटरी क्लबची यावर्षीची कार्यकारिणी जाहीर झाली असून डॉ. अनुराधा जाधव यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. प्रांतपाल चारू शोत्री व ए. जी. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांना पदांची सुत्रे हस्तांतरित करण्यात आली. .निवडी निमित्ताने आयोजित पदग्रहण कार्यक्रमात इतरही निवडी जाहीर करण्यात आल्या. त्यामध्ये अनिल रासकर यांची सचिव, तर अभय बेकनाळकर यांची खजिनदार पदी निवड करण्यात आली आहे..Chandrapur: किडनी तस्करीतील मुख्य दुवा पोलिसांच्या हाती; पत्नी सहआरोपी होण्याच्या भीतीने डॉ. रविंद्रपाल सिंगची शरणागती.पुढील वर्षभरासाठी ही निवड झाली असून कार्यकारिणीमध्ये नगरसेवक प्रशांत तुपे, कुमार विधाते, माजी अध्यक्ष संभाजी काकडे, शरद साळुंके, यशवंत कुलकर्णी, अनिल सायकर, धनंजय नासरे, नंदू जगताप, प्रमोद पालिवाल, किशोर जांभेकर, जितेंद्र मोहन, नितीन पाटील, सुरेंद्र पटवर्धन, नीलिमा विधाते, वर्षा चौरसिया, शुभम चौरसिया, राजश्री पट्टर व डॉ. अपूर्व साहू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .Blog: जॅझ संगीताची जागतिक राजधानी – न्यू ऑर्लियन्स.हा क्लब ३० वर्षे जुना असून त्या माध्यमातून दरवर्षी विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जात आहेत. या वर्षी शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण व इतर सामाजिक उपक्रम राबविले जाणार आहेत, अशी माहिती नवनिर्वाचित अध्यक्षा डॉ. अनुराधा जाधव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.