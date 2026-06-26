पुणे

Pune: हडपसर रोटरी क्लबच्या अध्यक्षपदी डॉ. अनुराधा जाधव

Dr. Anuradha Jadhav Elected President of Hadapsar Rotary Club: नवीन कार्यकारिणीसह शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि विविध सामाजिक उपक्रमांवर भर देत क्लब यंदाही समाजोपयोगी कामांना गती देणार आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हडपसर: येथील हडपसर रोटरी क्लबची यावर्षीची कार्यकारिणी जाहीर झाली असून डॉ. अनुराधा जाधव यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. प्रांतपाल चारू शोत्री व ए. जी. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांना पदांची सुत्रे हस्तांतरित करण्यात आली.

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