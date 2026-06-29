Pune: वाहतुकीला अडथळा ठरणारी झाडे काढण्यास शेतकऱ्याचा पुढाकार

कृष्णकांत कोबलहडपसर: येथील साडेसतरानळी केशवनगर मार्गावर वाहतुकीला अडथळा ठरणारी दोन मोठी झाडे काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत झाली आहे. स्थानिक शेतकरी तथा क्रांती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल तुपे यांनी स्वतःहून कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून आपल्या जागेतील ही झाडे काढण्यास परवानगी मिळवली होती. सकाळने यापूर्वी येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न वेळोवेळी मांडला आहे..येथील रेल्वे गेटलगतचे दोन्ही बाजूचे रस्ते भूसंपादन न झाल्याने अरुंद आहेत. त्यापैकी केशवनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एका बाजूला वनविभागाची तर दुसऱ्या बाजूला शेतकरी तुपे यांच्या मालकीची जागा आहे. तुपे यांच्या जागेत बाभूळ व विलायती चिंच असे दोन मोठे वृक्ष होते. या वृक्षांमुळे या भागात वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत होता. एकावेळी दोन वाहने येथून समांतर प्रवास करू शकत नव्हती. त्यामुळे अनेकदा थेट लोहमार्गावर वाहतूक कोंडी जात होती. या कोंडीमुळे नोकरी धंद्यानिमित्त बाहेर पडणारे नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत होता..Chhatrapati Sambhajinagar: पहिल्याच पावसात खचला सिमेंटचा रस्ता; प्रतापनगरातील प्रकार, जोडणीच्या ठिकाणीच दरी, अपघाताला निमंत्रण .दरम्यान, दोन महिन्यापूर्वी केशवनगर, मांजरी व साडेसतरानळी परिसरातील ज्येष्ठ व प्रतिष्ठित नागरिक विक्रम लोणकर, दिलीप व्यवहारे, दादा अहिरे, निशिकांत अहिरे, भूषण तुपे, दिलीप तुपे, सुनील तुपे, संतोष ठाणगे, दिलीप झगडे, प्रशांत जोशी, विजय दरेकर, कुणाल लोणकर, भारत भंडारी, राहुल बायस, संजय शिंदे, तात्या तुपे, विशाल काकडे यांच्यासह अनेक नागरिकांनी शेतकरी तुपे यांची भेट घेवून हे वृक्ष काढण्याबाबत चर्चा केली होती..शेतकरी तुपे यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेवून महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला ही झाडे काढून टाकण्यासाठी परवानगी मागितली होती. समितीकडून परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी स्वतःहून ही झाडे काढून टाकली व त्याचबरोबर याच परिसरामध्ये दुसऱ्या वृक्षांचे रोपण करून सामाजिक बांधिलकी व पर्यावरण जपण्याचेही काम केले आहे..Pandharpur Couple Death : वटपौर्णिमेदिवशीच विजेचा धक्का लागून शेतकरी दांपत्याचा जागीच अंत; जन्म-जन्मांतराची सुटली सोबत, विहिरीवर मोटार सुरू करायला गेले अन्...."या भागातील वाढते नागरीकरण व वाहतूक कोंडी लक्षात घेवून तसेच दोन्ही-तिन्ही गावच्या नागरिकांनी केलेल्या मागणीनुसार येथील झाडे काढण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. हा रस्ता विकास आराखड्यामध्ये असल्याने या ठिकाणी रेल्वे उन्नत पूल तसेच रस्ता रुंदीकरण होणे गरजेचे आहे. महापालिकेने या ठिकाणच्या जागा शेतकरी व इतर बाधितांना योग्य तो मोबदला देवून लवकरात लवकर संपादित करून रस्ता रुंदीकरण केले पाहिजे. रस्त्यालगत वनविभागाची जागा आहे. ही जागा महापालिकेने राज्य सरकारच्या माध्यमातून संपादित केल्यास शेतकऱ्यांच्या जागेचे संपादन करण्याची गरज भासणार नाही. पालिकेने त्या दृष्टीने निर्णय घेण्याची गरज आहे."-अमोल तुपे - अध्यक्ष, क्रांती शेतकरी संघ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.