Hadapsar To Diveghat Route Closed : हडपसर ते दिवेघाट मार्ग शुक्रवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद

पुणे : आळंदी ते पंढरपूर पालखी महामार्गांतर्गत हडपसर ते दिवेघाट यादरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचे काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत सुरू आहे. या कामासाठी खडकात ब्लास्टिंग करण्याची आवश्यकता असल्याने पोलिस प्रशासनाच्या देखरेखीखाली ब्लास्टिंगचे काम करण्यात येत आहे..त्यामुळे शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत दिवेघाटातील वाहतूक बंद राहणार आहे. दोन्ही बाजूंनी प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन प्राधिकरणाकडून करण्यात आले..वाहनचालकांसाठी कात्रज-बोपदेव घाटमार्गे सासवड, खेडशिवापूर-सासवड लिंक रस्तामार्गे सासवड, कापूरहोळ-नारायणपूरमार्गे सासवड, तसेच हडपसर-उरुळी कांचन-शिंदवणे घाटमार्गे सासवड या पर्यायी मार्गांचा वापर करता येणार आहे..Pune Weather : पुण्यात ढगाळ वातावरण; उन्हामुळे उकाडा वाढला, तापमान थोडेसे घटले.वाहनधारकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या पर्यायी मार्गांचा वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक एस. एस. कदम यांनी केले. या पुढेही ज्या दिवशी असे ब्लास्टिंगचे काम असेल, त्यादिवशी रस्ता बंद होईल. त्यावेळीही वाहनधारकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..