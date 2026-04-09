Pune Hadapsar News: काळे बोराटे नगर नागरी वन उद्यानात पॅगोडा जाळला; सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, सीसीटीव्ही व उद्यान पालिकेकडे देण्याची मागणी

नागरी वन उद्यानातील पॅगोडाला अज्ञातांनी लावलेल्या आगीने सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान; संतप्त नागरिकांकडून कडक कारवाई व सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्याची मागणी
हडपसर : येथील नागरी वन उद्यानामध्ये आज पहाटे अज्ञात व्यक्तींनी आग लावून पॅगोडा जाळल्याची धक्कादायक घटना घडली

कृष्णकांत कोबल
हडपसर : काळे बोराटे नगर येथील नागरी वन उद्यानामध्ये आज पहाटे अज्ञात व्यक्तींनी आग लावून पॅगोडा जाळल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. सकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. नागरिकांना बसण्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी उभारण्यात आलेला हा पॅगोडा पूर्णतः जळून खाक झाला आहे. परिसरातील नागरिकांनी याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला असून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

