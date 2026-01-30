Pune Accident: हडपसरमध्ये पुन्हा अपघात; टँकरने धडक दिल्याने पादचाऱ्याचा मृत्यू, मृताची ओळख पटली नाही

Pune Latest News: भरधाव पाण्याच्या टँकरने धडक दिल्याने एका पादचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना हडपसर भाजी मंडईसमोर घडली. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या पादचाऱ्याची ओळख पटलेली नाही. मागच्या काही महिन्यांपासून हडपसरमध्ये अपघातांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. नागरिकांनी टिप्परच्या अवैध वाहतुकीविरोधात आंदोलन केलेलं होतं..या प्रकरणी रमझान इस्माईल शेख (वय ३०, रा. रामोशी आळी, हडपसर गाव) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, टँकर चालक उद्धव तुकाराम शिंदे (रा. नवनाथ कॉलनी, हडपसर) याच्याविरुद्ध २९ जानेवारी रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Land Measurement: अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा! जमीन मोजणीचे कठोर नियम शिथिल; महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. २८) दुपारी टँकर पुणे-सोलापूर रस्त्याने शेवाळवाडीकडून वानवडीच्या दिशेने भरधाव निघाला होता. हडपसर भाजी मंडईसमोर तीन वाजण्याच्या सुमारास टँकरने रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांनी घटनास्थळी भेट दिली..Pune News : पुणे महापालिकेतील शहर अभियंता वाघमारे सेवानिवृत्त, पावसकर यांच्याकडे नवी जबाबदारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.