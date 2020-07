Video : हडपसरच्या आजी झाल्या जगात फेमस; मदतीसाठी अक्षरशः लागली रीघ

हडपसर (पुणे) : गोसावीवस्ती येथील डोंबारी खेळ करणाऱ्या शांताबाई पवार (वय ८५) यांचा दांडपट्टा खेळतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला. हा व्हिडिओ देश-विदेशात व्हारयल झाला असून, त्यांना मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. त्यांचा व्हिडिओ पाहून लोकांकडून त्यांना मदतीसाठी फोन येत आहेत. अभिनेता रितेश देशमुखसह अनेक व्यक्तींनी आजींच्या कार्याचे कौतुक केले आहे. तर काही लोक घरी येऊन मदत करीत आहेत. अनेकांनी त्यांच्या नातवांच्या शिक्षणासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सहकारनगर येथे राहणाऱ्या एैश्वर्या काळे यांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला होता. त्यांचा खडतर जीवन प्रवास धडधाकट लोकांसाठीदेखील प्रेरणादायी ठरला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शांताबाई म्हणाल्या, "ऐश्वर्या काळे यांच्यामुळे मी लोकांपर्यंत पोहोचू शकले. ती माझ्या मुलीसारखी असून, तिचे मी ऋण कधीही विसरू शकणार नाही. मी दहा अनाथ मुलांची जबाबदारी मोठ्या हिमतीने सांभाळत आहे." शांताबाईंचा नातू बारावी उत्तीर्ण झाला असून, त्याची फी भरता न आल्याने त्याचे पुढील शिक्षण अर्धवट राहिल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. शांताबाईंनी वयाच्या नवव्या वर्षापासून डोंबारी खेळ करायला सुरुवात केली. लग्न होईपर्यंत आई-वडिलांसोबत त्यांनी खूप ठिकाणी डोंबारी खेळ केले. लग्नानंतर त्यांनी खेळ करणे बंद केले. मात्र, काही दिवसातच पतीचे निधन झाले आणि कुटुंबाची जबाबदारी शांताबाईंवर पडली. त्यातूनच पुन्हा त्यांनी डोंबारी खेळ सुरू केला. त्या जागोजागी साहसी खेळांची प्रात्याक्षिक सादर करून मिळालेल्या पैशातून घरखर्च भागवीत आहेत. तसेच, या कलेच्या माध्यमातून त्यांची आपल्या नातवांना शिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी धडपड सुरू आहे. त्यांची नातवंडेदेखील त्यांना या खेळात मदत करत आहेत. उतारवयातदेखील त्या शहरात व विविध गावात त्या आपला खेळ सादर करत आहेत.

शांताबाई केवळ दुसरी शिकलेल्या आहेत. त्या लेझीम आणि दांडपट्टा, असे खेळही सादर करतात. विशेष बाब म्हणजे त्यांनी मराठी आणि हिंदी चित्रपटातूनही आपली कला सादर केली आहे. तरुणांनाही लाजवेल, असा उत्साह त्याच्यात दिसतो. डोंबारी खेळाने त्यांना आधार दिला. त्यातूनच त्या कुटुंबाला आधार देत आहे. मुलांबरोबरच मुलींना देखील शिकवले पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह आहे. आत्मविश्वास आणि ऊर्जा असेल, तर आयुष्यात आपण खूप काही करू शकतो, हे शांताबाईंचा जीवन प्रवासातून समजते.

Thank you so much -we have connected with this inspiring warrior Aaji Maa - incredible story. https://t.co/RuCfoZIi7M

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 23, 2020