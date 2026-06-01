Baramati Hailstorm : बारामतीत गारपिटीचा फळबागांना तडाखा; वडगाव निंबाळकर परिसरात केळीचे पीक जमीनदोस्त

वडगाव निंबाळकर - वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती) परिसरात रविवारी (ता. ३१) सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह जोरदार गारपीट झाली. यामुळे फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. गारांच्या तडाख्यामुळे केळी, पेरू व अन्य फळपिकांना मोठा फटका बसला आहे. गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..गारपिटीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांच्या फळबागांना बसला. येथील शेतकरी अनिलकुमार शहा यांच्या शेतातील केळी व पेरू बागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. फळधारणेच्या अवस्थेतील झाडांवर गारांचा जोरदार मारा झाल्याने फळे गळून पडली, तर अनेक झाडांचे नुकसान झाले. तसेच मिलिंद बोकील, संजय निंबाळकर आणि सरपंच सुनील ढोले यांच्या केळी बागांतील अनेक झाडे वादळी वाऱ्यामुळे उन्मळून पडली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. यामुळे भरघोस उत्पादनाच्या आशा मावळल्या आहेत.वडगावाला रविवारी आठवडे बाजाराचा दिवस असल्याने अचानक आलेल्या पावसामुळे विक्रेत्यांच्या मालाचे नुकसान झाले तर नागरिकांचीही मोठी तारांबळ उडाली. अनेकांनी आडोशाचा आधार घेत स्वतःचा बचाव केला..शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीची अपेक्षामहसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता.१) बाधित क्षेत्राची पाहणी करून नुकसानीचे पंचनामे केले. तालुका कृषी अधिकारी सचिन हाके, मंडळ अधिकारी गजानन पारवे, मंडळ कृषी अधिकारी अप्पासाहेब जगदाळे, उपकृषी अधिकारी प्रवीण माने, ग्राममहसूल अधिकारी किरण रंधवे तसेच साहाय्यक कृषी अधिकारी मिथुन बोराटे यांच्यासह सरपंच सुनील ढोले पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन नुकसानीचा आढावा घेतला. सायंकाळी योगेंद्र पवार, राजेंद्र जगताप, सतीश खोमणे यांनी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन माहिती घेतली. संबंधित नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून बाधितांना शासकीय मदत मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे..कोऱ्हाळ्यात कोथिंबीर, उसाला फटकाबारामती तालुक्याच्या पश्चिम भागात रविवारी (ता. ३१) झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वडगाव निंबाळकर, कोऱ्हाळे बुद्रुक, थोपटेवाडी, मासाळवाडी, होळ, सदोबाची वाडी, सस्तेवाडी आदी गावांतील केळी, डाळिंब, पेरू, वांगी, आंबा, कोथिंबीर, ऊस व चारा पिकांना फटका बसला आहे.कृषी विभाग, महसूल विभाग व कृषी विज्ञान केंद्राच्या अधिकारी व शास्त्रज्ञांनी नुकसानग्रस्त भागाची सोमवारी (ता.१) प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीचा आढावा घेतला. शासनामार्फत पंचनाम्याचे कामही सुरू करण्यात आले..सस्तेवाडी येथील नितीन कदम यांचे एक एकरावरील ढोबळी मिरचीचे शेडनेट गारा व वादळी वाऱ्यामुळे संपूर्णपणे कोसळले. सुमारे ४० टन उत्पादनाची अपेक्षा असताना संपूर्ण पीक मातीमोल झाले. याच गावातील किशोर कदम यांच्या अर्ध्या एकरावरील काकडी व एक एकरावरील कोथिंबीर पिकांचेही पूर्ण नुकसान झाले आहे. सदोबाची वाडी येथील ऋषिकेश धुमाळ यांच्या सव्वा एकरावरील अगोरा वांग्याच्या पिकाची पाने, फुले व फळे गळून पडली..पाहणी दौऱ्यात कृषी विज्ञान केंद्राचे संतोष गोडसे, महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी गजानन पारवे, तालुका कृषी अधिकारी हाके, ग्रामविकास अधिकारी किरण राधवे, सहाय्यक कृषी अधिकारी मिथुन बोराटे, केव्हीकेचे प्रफुल्ल पोटे व विजय मदने, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र पवार तसेच वडगावचे सरपंच सुनील ढोले उपस्थित होते.