Junnar Unseasonal Rain: जुन्नर तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा कहर; आंबा, गहू, कांदा पिकांचे मोठे नुकसान, तातडीने पंचनाम्याची मागणी

जुन्नर : जुन्नर शहरासह मीना नदीच्या खोऱ्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीट व अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांची धांदल उडाली. या गारपिटीने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जवळपास एक तासाहून झालेल्या या पावसाने आंबा, गहू व कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले असून तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी सरपंच अमोल भुजबळ, कुलदीप नायकोडी यांसह शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. .जुन्नर तालुक्यातील आंब्याचे आगार म्हणून ओळख असलेल्या काले, येणेरे, बेलसर, वडज , दातखिळेवाडी, पारुंडे, कुसूर, चिंचोली या परिसरात झालेल्या गारपिटीमुळे तसेच वादळामुळे आंबा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. वादळी वाऱ्यामुळे कैऱ्या मोठ्या प्रमाणात पडल्याचे दिसून आले. यावर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये आंब्याला मोठ्या प्रमाणावर मोहोर आला होता. आंब्याच्या उत्पादनात भरघोस वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र जानेवारी महिन्यात वातावरणात झालेल्या बदलामुळे आंब्याचा मोहोर गळून पडला. त्यातच वादळी वारा व गारपिटीमुळे आंबा उत्पादकांच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षांवर देखील पाणी पडले आहे. आंबा उत्पादकांचे अर्थकारण संकटात सापडले असून शासनाने आंबा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे..यासोबतच या भागात सध्या कांदा काढण्याच्या कामाची लगबग सुरू होती. अचानक आलेल्या पावसामुळे कांदा उत्पादकांची धावपळ उडाली. मात्र या पावसामुळे व गारपिटीमुळे शेतात काढून ठेवलेला कांदा खराब होण्याची दाट शक्यता असल्याचे खानगाव येथील कांदा उत्पादक शेतकरी सुभाष कामटकर यांनी सांगितले. तर काढणीस आलेल्या तसेच शेतात काढणीचे काम सुरू असलेल्या गहू पिकाला देखील याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे कुसुर येथील शेतकरी महेंद्र भगत यांनी सांगितले.