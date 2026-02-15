Pune News : मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वपक्षीय इच्छाशक्ती अत्यावश्यक : हाजी झुबेर मेमन

पुणे : ‘‘मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि बेरोजगारी या मूलभूत प्रश्नांवर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. समाजाच्या प्रगतीसाठी सर्वपक्षीय इच्छाशक्तीच खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवू शकते,’’ असे मत ‘महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फरन्स’चे संस्थापक अध्यक्ष हाजी झुबेर मेमन यांनी केले..‘महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फरन्स’ तर्फे मुस्लिम समाजातील राज्यातील सर्वपक्षीय नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार समारंभ रविवारी (ता. १५) आयोजित करण्यात आला होता. त्यात मेमन बोलत होते. पुणे शहराध्यक्ष फरीद खान, कलाकार आसिफ अलबेला, कारी मुद्दसिर, सुलतान शहा, तारीख जमील, ईलहाजोद्दीन फारुकी, कामील शेख, इक्बाल अन्सारी, मजहर शेख आणि अक्रम मदारी यासह राज्यातील विविध पक्ष संघटनांचे नवनिर्वाचित नगरसेवक व कॉन्फरन्सचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, संभाजीनगर, संगमनेर, अहिल्यानगर, मुंबई, सातारा आणि कोल्हापूर येथून आलेल्या नगरसेवकांना यावेळी गौरविण्यात आले..हाजी मेमन म्हणाले, ‘‘आज विविध समाज घटक आपल्या प्रश्नांसाठी संघटित होत आहेत. मुस्लिम समाजानेही पक्षभेद बाजूला ठेवून विकासाच्या मुद्द्यांवर एकत्र येणे गरजेचे आहे. युवक आणि महिलांनी राजकारण व समाजकारणात सक्रिय सहभाग घेतल्यास समाजाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळेल.’’मराठी शिकण्यासाठी पुस्तकमुस्लिम समाजात मराठी भाषेचे ज्ञान वाढावे या उद्देशाने ‘चला मराठी शिकूया’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. उपस्थित मान्यवरांना पुस्तकाच्या प्रती भेट देण्यात आल्या. भाषिक सक्षमता ही समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाची असल्याचा संदेश यावेळी देण्यात आला..कॅम्प : राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थात नगरसेवक झालेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा रविवारी ‘महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फरन्स’कडून सन्मान करण्यात आला. या सोहळ्यास उपस्थित असलेले कॉन्फरन्सचे पदाधिकारी व नवनियुक्त नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.