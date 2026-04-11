Pune News : धोरण तयार करेपर्यंत केबलवरील कारवाई थांबवा

पुणे - महापालिकेकडून ओव्हरहेड केबल्ससाठीचे धोरण तयार करेपर्यंत ही कारवाई थांबबावी. मोठ्या कंपन्यांपेक्षा छोट्या व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, त्यामुळे ही कारवाई थांबवावी अशी मागणी केबल टीव्ही ब्रॉडबॅंड ऑपरेटरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश नाईकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. .पुणे पत्रकार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भूमिका मांडली. नाईकरे म्हणाले, कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. इंटरनेट सेवा खंडित झाल्याने बँका, रुग्णालये, कार्यालये आणि नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. हा प्रश्न केवळ केबल कापण्याचा नसून अनेकांच्या उपजीविकेशी संबंधित आहे..महापालिकेने आम्हाला केबल संदर्भात प्रस्ताव देण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली होती. पण आम्ही चार दिवसात प्रस्ताव सादर केला. तसेच आमच्या मागणीनुसार आयुक्तांनी ओव्हरहेड केबलसंदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्येही समावेश केला आहे. पण अचानक कारवाई करण्यात आल्याने ऑपरेटर अडचणीत सापडले आहेत..भूमिगत केबल टाकण्याचा खर्च सध्याच्या तुलनेत १०० पट जास्त असून तो छोट्या ऑपरेटरला तो परवडणारा नाही. त्यामुळे पर्याय उपलब्ध होईपर्यंत कारवाई स्थगित ठेवावी. या कारवाईमुळे मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत स्थानिक ऑपरेटरचे मोठे नुकसान झाले आहे..ना राजकीय पाठिंबा ना गुन्हेगारकेबल व्यवसायात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, राजकीय लोकांचा पाठिंबा आहे तरीही कारवाई का केली जात आहे? असा प्रश्न विचारला असता राजेश नाईकरे म्हणाले, 'आम्हाला कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा पाठिंबा नाही. तसेच गेल्या पाच सहा वर्षापासून या व्यवसायत गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्ती सक्रिय नाहीत. नवीन पिढी उच्चशिक्षित आहे. आमच्या व्यवसायक लिखीत नियम नाही, पण आम्ही शहरातील ऑपरेटर एकमेकांच्या व्यवसायात अडचण येणार नाही यासाठी हद्दीचे पालन करतो. तसेच शहरात छोट्या ऑपरेटरची किती केबल आहे याची माहिती संकलित केली जात आहे, असे नाईकरे यांनी सांगितले.