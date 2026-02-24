हनुमान मंदिराची दुरुस्ती व रंगकाम जयंती पूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी
मंगळवेढा : शहरातील हनुमान मंदिराची दुरुस्ती व रंगकाम हनुमान जयंतीपूर्वी पूर्ण करण्याच्या मागणीचे निवेदन देताना पदाधिकारी.
हनुमान मंदिराची दुरुस्ती करण्याची मागणी
मंगळवेढा : शहरातील बाजार चौकातील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३१८६ मधील हनुमान मंदिराची दुरुस्ती व रंगकाम हनुमान जयंतीपूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी मारुती परिवाराच्या वतीने नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे व उपनगराध्यक्ष प्रा. येताळा भगत यांच्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी मारुती परिवाराचे ज्येष्ठ अरुण वाघ, दिगंबर यादव, भाजप शहराध्यक्ष नागेश डोंगरे, प्रशांत मोरे, रावसाहेब कोंडूभैरी, राम काळुंगे, श्‍यामराव होनमाने, औदुंबर डांगे आदी उपस्थित होते. शहरातील मुख्य चौकात असलेले हनुमान मंदिर फार पुरातन काळापासून आहे. सकाळच्या सत्रात या ठिकाणी दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी देखील मोठ्या प्रमाणात असते.