पुणे

हार्डवेअरच्या दुकानातून ७५ हजारांंचा ऐवज लंपास

पारगाव, ता. १५ : पोंदेवाडी (ता. आंबेगाव) येथे शुक्रवारी (ता. १५) पहाटे चोरट्यांनी हार्डवेअरच्या दुकानाचा पत्रा उचकटून ७५ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात महिनाभरात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येथील रोडेफाट्याजवळ सोपान लंघे यांचे श्रेया इंजिनिअरिंग नावाचे दुकान आहे. शुक्रवारी सकाळी लंघे दुकान उघडण्यासाठी आले असता, मागील बाजूचा पत्रा उचकटलेला दिसला. चोरट्यांनी दुकानातील ५५ हजारांचे साहित्य (पंखे, ड्रील मशीन, गिझर, ग्राइंडर) आणि गल्ल्यातील १८ हजार रुपये रोख, असा एकूण ७३ ते ७५ हजारांचा माल चोरला. पारगाव कारखाना पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला आहे.

