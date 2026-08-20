पुणे

श्री क्षेत्र भाळवणी येथे सोमवारपासून ४२ व्या अखंड हरिनाम सप्ताहाचा प्रारंभ;

श्री क्षेत्र भाळवणी येथे सोमवारपासून ४२ व्या अखंड हरिनाम सप्ताहाचा प्रारंभ;
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भाळवणीत सोमवारपासून
हरिनाम सप्ताहास प्रारंभ

भाळवणी : येथे श्रावण मासानिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह, ग्रंथराज ज्ञानेश्‍वरी पारायण आणि संगीत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. हा सोहळा २४ ते ३१ दरम्यान ज्येष्ठ मंडळींच्या मार्गदर्शनाने सप्ताह समिती व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने पार पडणार आहे. यावेळी मनोहर महाराज सिनारे (राहुरी), व्यासपीठचालक गीताराम रोहोकले सेवा करणार आहेत.​ भाळवणी परिसरातील भाविकांनी ज्ञानसोहळ्याचा आणि महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ग्रामस्थ व सप्ताह समितीने केले आहे.

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