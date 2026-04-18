Pune News: हरिहरन यांच्या गायकीने सजणार ‘शाम-ए-गझल’; ‘सकाळ’तर्फे ‘गुरुस्मरणम’ कार्यक्रम मालिकेनिमित्त १० मे रोजी मैफील

पुणे: अभिजात भारतीय संगीतातील गुरू-शिष्य परंपरेला उजाळा देणाऱ्या 'गुरुस्मरणम' या विशेष कार्यक्रम मालिकेत प्रसिद्ध गायक हरिहरन यांची 'शाम-ए-गझल' ही मैफील सादर होणार आहे. १० मे रोजी सायंकाळी ६ वाजता कर्वेनगरच्या डीपी रस्त्यावरील पंडित फार्म्स येथे ही 'गझल संध्या' रंगणार आहे. .सकाळ माध्यम समूह आणि स्वरझंकार यांच्यावतीने 'गुरुस्मरणम' कार्यक्रम मालिकेअंतर्गत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशपांडे रिअल्टी आणि 'कल्पतरु' हे या मैफिलीचे सहयोगी प्रायोजक आहेत..अभिजात भारतीय संगीतातील थोर कलाकारांचे कार्य आणि त्यांचा सांगीतिक वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचावा, हा 'गुरुस्मरणम' कार्यक्रमामागील उद्देश आहे. या मालिकेत गतवर्षी ज्येष्ठ सतारवादक उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांचे सतारवादन झाले होते. या मालिकेचे दुसरे पुष्प विदुषी आरती अंकलीकर-टिकेकर या शनिवारी गुंफणार आहेत. त्यानंतर हरिहरन यांचा 'शाम-ए-गझल' हा या मालिकेतील तिसरा कार्यक्रम असेल..'शाम-ए-गझल' या मैफिलीत हरिहरन हे त्यांचे गुरू उस्ताद गुलाम मुस्तफा खाँ यांच्याकडून आत्मसात केलेल्या निवडक गझला सादर करणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या कारकिर्दीतील काही लोकप्रिय आणि अजरामर रचनांचे सादरीकरणही या वेळी होणार आहे. या कार्यक्रमाची तिकीट विक्री सुरू झाली असून, ही तिकिटे bookmyshow.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. बातमीसोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करूनदेखील तिकिटे आरक्षित करता येतील.."गाणे ऐकून तुम्ही संगीताचा अभ्यास करू शकता किंवा थोडेफार संगीत शिकू शकता. परंतु गुरूकडून संगीताचे शिक्षण घेताना संगीतासह आयुष्याचेही धडे गिरवले जातात. गुरूसमोर प्रत्यक्ष बसून शिक्षण घेण्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही. माझ्या भाग्याने मला चांगले गुरू लाभले. त्यांच्याकडून आत्मसात केलेल्या काही गझला या कार्यक्रमात मी सादर करेन."- हरिहरन, प्रसिद्ध गायक.