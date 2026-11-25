निरगुडसर - ७२ वय म्हणजे गुडघेदुखी अनेकांना साधे चालता सुद्धा येत नाही. परंतु खडकीफाटा (ता. आंबेगाव) येथील ७२ वर्षाचा तरुण धावपटू त्याला अपवाद ठरत असून ज्येष्ठ आणि तरुणांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. नाशिक येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय मास्टर गेम्स २०२६ या स्पर्धेत हरिश्चंद्र थोरात यांनी धावणे स्पर्धेत एकूण तीन सुवर्णपदक आणि एक कांस्य पदक पदक पटकावले आहे त्यांच्या कामगिरीने परिसरात त्यांचे कौतुक आहे..नाशिक येथे २१ व २२ नोव्हेंबर रोजी मीनाताई ठाकरे स्टेडियमवर महाराष्ट्र राज्य मास्टर गेम्स २०२६ स्पर्धा पार पडल्या. यामध्ये राज्यातील विविध स्पर्धक सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत खडकी फाटा (ता. आंबेगाव) येथील हरिचंद्र थोरात यांनी ७२ वर्ष वयोगटामध्ये चार पदकांची कमाई केली आहे. यामध्ये दहा किलोमीटर धावणे, १५०० मीटर धावणे, पाच किलोमीटर वेगाने धावणे या तीन क्रीडा प्रकारात सुवर्णपदक आणि ४×१०० रिले स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक पटकावून कांस्य पदक पटकावले..हरिश्चंद्र थोरात यांनी वयाच्या बहात्तरित देखील तीन सुवर्ण व एक कांस्य पदक पटकावून एक प्रकारे त्यांनी तरुणांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांनी गेल्या १२ वर्षात १७५ पदके पटकावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.