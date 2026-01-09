पुणे

Harshvardhan Sapkal : "पैसा फेको आणि तमाशा देखो अशी भाजपची स्थिती"; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा पुण्यातून हल्लाबोल!

BJP Criticism : भाजपने विकास सोडून केवळ पैसा आणि विभाजनाचे राजकारण सुरू केल्याची टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुण्यात केली. 'देवा भाऊ' केवळ मेवा खाण्यात व्यस्त असून जनतेची फसवणूक करत असल्याचे त्यांनी मुकुंदनगर येथील सभेत सांगितले.
Harshvardhan Sapkal Criticizes BJP’s Divisive Election Strategy

Harshvardhan Sapkal Criticizes BJP’s Divisive Election Strategy

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भाजपचे नेते इमारतींचा पुनर्विकास, टक्केवारी यातच गुंतले आहेत. त्या पक्षाच्या नेत्यांनी अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचे विचार बाजूला सारले आहेत. स्थानिक प्रश्नांवर निवडणूक लढवण्याऐवजी भाजप खान की बाण, उर्दू की मराठी, उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र अशा विभाजनवादी प्रश्नांवर निवडणूक लढवीत आहे. पैसा फेको आणि तमाशा देखो अशी स्थिती भाजपची झाली’’ अशी टिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
pune
election
Maharashtra Police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com