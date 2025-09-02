पुणे

Maratha Reervation : निर्णय घेता येत नसेल,तर पायउतार व्हा : हर्षवर्धन सपकाळ

Harshvardhan Sapkal : मराठा आरक्षणावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत पायउतार होण्याचा इशारा दिला.
Updated on

बुलडाणा : ‘‘भाजपच्या जबाबदार मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून त्यांना हे मराठा आरक्षण झटकून टाकायचे असल्याचे दिसते. त्यांना निर्णय घेता येत नसेल तर त्यांनी पायउतार व्हावे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केली आहे.

